Más Sucesos

No hacen audiencias por falta de energía

El director de Institutos Penales informó a la Corte que estaban sin energía eléctrica desde el pasado 30 de enero, por lo que no pudieron recibir los oficios electrónicos de los Juzgados de la capital.

Con ello, desde esa fecha, no envían reclusos de las distintas penitenciarias para las audiencias. La nota fue enviada por Teófilo Báez, director interino de Institutos Penales, que informó lo ocurrido al presidente de la Corte, Eugenio Jiménez.

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, informó que desde el viernes están reclamando esta situación a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), pero no tienen respuesta. Mientras, los presos esperan sus audiencias.