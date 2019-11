Más Sucesos

Desmienten reparto de dulces con vidrio

La Policía Nacional, mediante un comunicado enviado desde su Departamento de Relaciones Públicas, desmintió la supuesta información que fue viralizada en las redes sociales sobre presuntos hombres vestidos de payasos que repartían golosinas por las calles con trozos de vidrios en su interior.

La información falsa fue bastante repudiada en las redes sociales por parte de los internautas, quienes pedían la debida investigación del caso por parte de las autoridades del orden público.

Al respecto, la Policía Nacional informa a la ciudadanía que dicha información, que iba adjuntada con fotografías, corresponde a una broma que se hizo viral en el Brasil en el 2017.

Asimismo, el escrito aclara que no hubo denuncia alguna a nivel país de personas afectadas o envenenadas por dulces que fueran ofrecidos por personas vestidas de payasos.



387 conductores dan positivo al alcotest

La Patrulla Caminera sacó de circulación a 387 conductores alcoholizados que dieron positivo a la prueba de alcotest, en las diferentes barreras de control en varios puntos estratégicos del país.

Según menciona el informe de la Caminera, “estos operativos se iniciaron desde el domingo 27 de octubre, y culminaron el sábado 2 de noviembre”.

Asimismo, explica que solamente en el Departamento Central se retuvo a 270 individuos que no pasaron la prueba del alcoholímetro. Todos los conductores ebrios tuvieron que llamar a un familiar o amigo para llevar el automóvil y en caso contrario quedaron demorados los vehículos.

También se demoraron 489 automotores, cuyos conductores carecían de licencia de conducir y la habilitación municipal de sus rodados. Los agentes explicaron que los trabajos se intensifican los fines de semana para prevenir accidentes ruteros.



Huye tras matar a motociclista en accidente

El motociclista, identificado como Máximo Samudio Pereira, de 48 años, perdió la vida de manera violenta tras ser embestido por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga.

El accidente de tránsito se registró ayer alrededor de las 17.00, sobre la avenida Perú, en su intersección con la avenida Alipio Aguilera, del kilómetro 7 Acaray de Ciudad del Este.

El informe policial indica que el automóvil involucrado sería de la marca Volkswagen, tipo Gol Pick-Up, de color blanco, con matrícula AUC 236, ya que en la escena se encontró el paragolpes del vehículo con la chapa, pero no así el rodado ni al supuesto responsable. Tras el fuerte impacto, el motociclista perdió la vida en forma instantánea en el lugar. El hecho fue comunicado al agente fiscal penal de turno, Deny Yoon Pak, quien se encuentra investigando el caso y busca identificar al conductor del auto.