Más Sucesos

Ratifican acusación contra ex intendente

El fiscal anticorrupción Luis Said reiteró la acusación contra los ex intendentes de la Municipalidad de Puerto Pinasco, Nelson René Carreras Insaurralde y Digno Ramón Acosta, por presuntos millonarios desvíos del dinero recibido del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y en concepto de royalties.

Esto se dio durante los alegatos iniciales expuestos ante el Tribunal de Sentencia de Presidente Hayes.

Posteriormente, alegaron los abogados defensores, quienes pidieron la absolución.

La causa se inició con la denuncia presentada el 25 de enero de 2017 por Pedro Recalde Zenos, el actual intendente de Puerto Pinasco.