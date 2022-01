Más Selecciones

Brasil

Trabajará para mejorar defensa ante Paraguay

Fred, el mediocampista de la selección brasileña, afirmó ayer que Brasil trabajará para mejorar su sistema defensivo, específicamente en el rubor de las pelotas paradas, para el partido contra Paraguay el próximo martes. ”Si analizamos, estamos bien, sufrimos pocos goles, nuestra defensa es muy sólida. Sufrimos pocos goles de jugadas a balón parado. Viene funcionando, pero en ese partido (contra Ecuador) sufrimos el gol”, expresó el jugador del Manchester United, en una rueda de prensa en la ciudad de Belo Horizonte, donde los brasileños se preparan para recibir en el Mineirão a la Albirroja.



Perú

Para Gareca todavía “esto no se termina”

El entrenador argentino de la selección peruana, Ricardo Gareca, destacó la victoria de su equipo a domicilio contra Colombia, lo que ubica a Perú en inmejorable situación de lograr su pase al Mundial de Qatar de este año.“Ganar acá (en Colombia) es muy difícil, pero tengo que repasar, hemos ganado en escenarios muy complicados y en momentos muy complicados nuestros. Resalto a estos muchachos porque atravesamos momentos muy difíciles, y hoy nos encontramos en posición. Sabemos que esto no se termina, es volver y seguir, descansar y tratar de compenetrarnos en el siguiente partido. Fue un año muy duro”, resumió el entrenador que aspira a llevar a los peruanos por segunda ocasión consecutiva a un mundial de fútbol.



Argentina

Scaloni da negativo y recupera tres jugadores

La selección argentina, que el martes enfrentará en el Mario Alberto Kempes de Córdoba a su similar de Colombia, recibió varias noticias positivas en la previa del choque que resultará trascendental para las aspiraciones de su rival de turno. La primera es que el entrenador Lionel Scaloni dio negativo a la prueba de Covid-19 y podrá dirigir al equipo el martes. La segunda, que Lucas Ocampos y Maxi Meza, que no habían jugado contra Chile (con victoria 1-2), entrenaron normalmente y están disponibles para ser opción en el banco contra Colombia. La tercera, finalmente, es que Guido Rodríguez se recuperó de la lesión y será titular.



Colombia

Cuadrado cuestionó reacción del público

Durante el partido en que Colombia cayó en casa por 0-1 contra Perú, complicando fuertemente sus posibilidades mundialistas, James Rodríguez recriminó con gestos al público que silbó a los jugadores durante y después del partido en Barranquilla. Al respecto, el volante Juan Guillermo Cuadrado mostró su desacuerdo con la reacción de la afición cafetera.

“Estoy un poco incómodo por la reacción de la tribuna. Tanto ellos como nosotros queremos ir al Mundial y yo creo que debemos estar todos en la misma sintonía y fe. No es posible que nos tiren latas y cosas al final del partido”, señaló el jugador de la Juventus de Italia.Colombia debe visitar a Argentina en Córdoba y solo una victoria le sirve para seguir con chances.