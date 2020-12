Más que halagos, piden firmeza en las decisiones

Más que palabras. El reconocimiento dado por el presidente Mario Abdo no es suficiente para el personal médico. Exigen además que se cumplan reivindicaciones y que se tenga firmeza en las determinaciones.

El doctor José Fusillo, director del Hospital de Contingencia del Ineram, cree que los médicos no son ningunos héroes, aunque sí debe ser valorado el trabajo que realizan. En conversación con Monumental AM consideró que las palabras de Abdo tienen más demagogia que un real apoyo. Reveló que trabajaron con tapabocas que no servían y con equipos de dudosa legitimidad.

A esto se sumó el descrédito de la gente que daba mayor credibilidad a los mensajes de contenido engañoso en las redes antes que a la evidencia científica.

Mencionó que los profesionales de la salud en Paraguay probablemente sean los peores pagados, quienes trabajan más horas de seguido y más pacientes atendidos por cada profesional.

“En ese sentido, si el reconocimiento tiene que existir, pero también deben estar presentes las reivindicaciones para nuestro gremio”, expresó Fusillo.

LIDERAZGO

El referente del Ineram recalcó en que no son héroes, sino víctimas de un sistema precario. Agregó que los profesionales de la salud están teniendo una capacidad de resiliencia y adaptación a la situación que les toca enfrentar cada día.

“Nosotros lo que necesitamos del presidente más que palabras de halago, que haya firmeza en las determinaciones. Necesitamos de líderes que tomen la pandemia como tiene que ser y que ese liderazgo y me parece que ese liderazgo no lo estamos viendo en nuestro país”, enfatizó.

Agregó que en otros países sí se ha visto que los mandatarios han tomado la conducción en lo que concierne a la pandemia. En cambio en Paraguay no se vio eso.

Con respecto a la situación de los contagios entre los profesionales de la salud, mencionó que ayer se enteraron de 11 casos más. Según dijo, prácticamente en todos los servicios del Ineram se reportaron nuevos afectados.

Fusillo señaló que posterior a la emergencia, se deberá hablar de reivindicaciones que están siendo postergadas hace tiempo.

Esto no solo incluye una mejor paga para los médicos, sino también una reducción de la carga horaria, jubilación digna, entre otros reclamos.

“Si tendremos que ser realmente reconocidos, deberían ser en esas áreas. Unas mejores condiciones laborales. Son una serie de cosas que siempre se vienen hablando pero que son finalmente debatibles”, expresó.

A pesar de las precariedades que vienen soportando día a día, Fusillo destacó que el profesional paraguayo está saliendo airoso de la situación que atraviesa.

Recordó que no solo la pandemia desgastó al sistema, sobre todo desde julio. El estrés arrancó a inicios de año, con la epidemia de dengue.