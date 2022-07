Estudiantes piden más aprendizaje y menos recarga de tareas

Para el reinicio de las clases tras las vacaciones de invierno, el próximo lunes 24, secundarios de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy), reclaman al MEC centrarse más en el aprendizaje de los contenidos y no en las tareas. Están en desacuerdo con lo que ocurrió en la primera etapa.

En los dos primeros años de la pandemia y con el cierre de las instituciones educativas, la recarga de tareas para los estudiantes se agudizó con la educación a distancia. “El 70% de lo que tenés que pasar en el nivel medio es el proceso, que son tareas y parciales, no importa si en este camino se aprenden las lecciones”, sostuvo Mercedes Montiel, vocera de la organización en Carapeguá.

Explicó que en los bachilleratos científicos, especialidad que eligen los jóvenes para trabajar a la par, se cargan con trabajos y proyectos que no son claros. “Hay muchos proyectos pero no se ven los resultados porque tampoco se tiene claridad con lo que se pide”. Más organización. Sobre los proyectos, Montiel mencionó que la falta de resultados se debe al desorden desde el ministerio para planificar estos trabajos que deben elaborarse para fines del año escolar, por lo que necesitan una mejor aplicación de los procesos.

El MEC prevé para el segundo semestre contenidos nuevos, pero siempre concentrados en las capacidades especiales.