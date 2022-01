Más enfocado en el futuro que en la cruda realidad

Más allá del deseo, ojalá la Selección obtenga los puntos necesarios ante Uruguay y mantenga vivas sus esperanzas para Qatar. Las señales que da Barros Schelotto, atendiendo esta cruel realidad de la pésima ubicación en la tabla, es que mira más para el futuro, hecho acentuado por la convocatoria, aunque no deja de llamar la atención la ausencia de Ángel Romero, que pese a no tener equipo es un jugador útil, versátil, hace goles y con las características propias de un guerrero. Dejarlo afuera parece un despropósito y en especial en el partido en casa. Bien sabida es la situación planteada en el caso Derlis González y Lorenzo Melgarejo, quienes tuvieron diferencias con el orientador anterior, por lo que se aprecia que el panorama se mantiene inalterable y es probable que ya no sean citados para nuevos compromisos. La necesidad obliga a una reflexión independientemente de cómo hayan ocurrido las cosas. González y Melgarejo reúnen las condiciones para este tipo de partidos donde el adversario se caracteriza por su fuerza y temperamento. Abordamos el tema para entender los objetivos del orientador, quien parece proyectar una nueva etapa sin focalizar lo inmediato. Ojalá estemos equivocados.

Poco tiempo de preparación evidentemente tampoco permite buscar renovados argumentos aunque en esta ocasión se haya sobrepasado con los “9”, si también incluimos a Braian Samudio en el paquete. Están para la función Luis Amarilla, Carlos González, Robert Morales y Tony Sanabria. Si piensa así cómo ignorar a Derlis a la derecha y a Lorenzo a la izquierda. Estamos hablando de fútbol–resultado, es decir la forma más pragmática de atacar. Hay ausencias forzosas, como Kaku Romero en la creatividad, siempre si miramos la estrategia para la ofensiva. Vale mencionar en ese sentido lo que pueda originar Miguel Almirón. En el fondo todo igual, partiendo desde el arco y en el medio el llamado de último momento de Jorge Morel (anoche Juan Patiño remplazó a Roberto Fernández, este afectado por Covid); anteriormente ya fue citado Paredes por Celso Ortiz quien da la sensación, inclinó más la balanza al Mundial de Clubes de Emiratos Árabes. Lo de Lucena es sabido, estuvo fuera por Covid y a falta de un buen estado lo ideal fue mantenerlo al margen. De hecho, la previa genera la natural expectativa de cumplir con lo anhelado, ya no hay vueltas en lo que resta, aunque en estas circunstancias dejamos la posición bien clara. Debut de Alonso Fue dolorosa para el propio fútbol charrúa la destitución del Maestro Tabárez, pero atendiendo la magra gestión de la Celeste, la AUF se vio en la determinación del cambio. Tras un profundo estudio donde saltaron varios nombres para reemplazar al Maestro, la responsabilidad cayó en Diego Alonso, quien optó por mantener la base de los que vienen jugando. Uno de los hechos más resaltantes sin embargo fue la convocatoria de Sebastián Sosa, de Independiente, quien no fue considerado en los ciclos anteriores. Había sido compañero de Alonso en Peñarol entre 2009 y 2011 y dirigido por el DT en el Pachuca en el 2015. De los nuevos, ya el mencionado junto al también arquero De Amores, Olivera, Pellistri, Rossi, Cabrera y Nico López integran la lista de 24. No hace falta dar muchas vueltas para considerar que Cavani y Suárez serán los hombres en punta contra la Albirroja el próximo jueves. En cuanto a la producción, a Uruguay le cuesta entender su realidad por la categoría del plantel y el prestigio de su propia selección. Volviendo al cotejo en La Olla, estará a cargo del argentino Darío Herrera y en el VAR Germán Delfino, su compatriota. La primera movida Ecuador, tercero en la clasificatoria, espera por Brasil en el estadio Casablanca de Quito a las 18:00. Alfaro, su técnico, se afianzó después de la turbulencia y hoy se encuentra con 23 unidades sacando distancia a Colombia y Perú, que tienen 17. Un empate le sería absolutamente beneficioso atendiendo la calidad del rival que anticipadamente logró su pasaporte a la cita cumbre. Ya dijimos Paraguay – Uruguay a las 20:00, cerrando la programación del 27 Chile – Argentina en el desierto de Calama, a las 21:15. Al otro día, Colombia en el Metropolitano de Barranquilla recibe a Perú a las 18:00, que al decir de su orientador Gareca, los amistosos le sirvieron de mucho para mantener el fútbol que viene desplegando. Concluyendo con Venezuela – Bolivia en Barinas a las 19:00. La visita aún mantiene esperanzas. Se completa el combo el 1 febrero con: Bolivia – Chile, Uruguay – Venezuela, Argentina – Colombia, Brasil – Paraguay y Perú – Ecuador. El ránking El último registro da cuenta que de los 10 sudamericanos del ránking FIFA, Brasil y Argentina son los únicos que están en el top ten. Los de Tite están segundos siguiendo a Bélgica, que es inamovible en el primer puesto. La Albiceleste quinta por encima de Italia, España y Portugal. Las otras selecciones de la Conmebol están apartadas de los encumbrados, el caso de Colombia 16, Uruguay 17 y Perú 22. Rezagados Chile 24, Paraguay 43, Ecuador 46, Venezuela 59 y Bolivia 77. Una vez cumplido el combo que se avecina habría que ver las variantes en la tabla donde se deben considerar los lugares para la conformación de cabezas de series del Mundial. Palmeiras por Sudamérica El equipo de Gustavo Gómez, campeón de la Libertadores, representará a la Conmebol en el Mundial de Clubes que arrancará el 3 de febrero con el cotejo entre Al- Jazira y AS Pirae en primera ronda. Luego, el 5, Monterrey con Celso Ortiz ante el Al–Ahly en segunda ronda y Al Hilal espera rival de primera fase. En las semis ya están asegurados el conjunto paulista y el Chelsea de Inglaterra concluyendo el certamen el 12 de febrero. A modo de recordatorio el último monarca es Bayern Munich, que se consagrara en Qatar en el 2020.