Más Deportes

Tenis de mesa

Gran éxito en el torneo Open de Itapúa 2023

En la localidad de Carmen del Paraná se cumplió con éxito la primera edición del Open de tenis de mesa 2023, organizado por la FPTM.

Los vencedores fueron en Todo Competidor: Benicio Moreno. Intermedia: Marcos Di Menna. Desarrollo: Saúl Rivero. Principiante: Miguel Di Menna. Categoría Sub 9: Johann Bareiro. Sub 11: Mateo Villanueva. Sub 13: Iván Giménez. Sub 15: Mateo Villalba. Maxi 40: Mariano Irrazábal. Escuela Inicial: Carlos Cibils. Escuela Inicial 12 a 15 años: Denis Flor.



Tenis

Jabeur será baja en los torneos de Emiratos

La tenista tunecina Ons Jabeur, N°3 del mundo, anunció este miércoles que se someterá próximamente a una “operación menor”, y que le causará baja para los torneos WTA 500 de Doha y WTA 1000 de Dubái.

“Para cuidar mi salud mi equipo médico decidió que debía someterme a una operación menor para regresar a las pistas y tener buenos resultados”, escribió Jabeur, de 29 años.

Finalista de los últimos Wimbledon y US Open, la tunecina fue eliminada en segunda ronda en el Abierto de Australia el 19 de enero.