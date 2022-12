Más Deportes

Fútbol de salón

Fernando y Encarnación ganan en el debut

Las selecciones de Fernando de la Mora (foto) y Encarnación vencieron en el inicio del Campeonato Nacional Categoría 40 años que se disputa en Ciudad del Este.

El campeón defensor, Fernando de la Mora, se impuso 2 a 1 a Concepción por la Serie A, mientras que en el Grupo B, el elenco de Encarnación se impuso a Altos por 2 a 1.

En el duelo Interserial, en clásico de Alto Paraná, Paranaense y Presidente Franco empataron 2 a 2.

Hoy, los duelos desde las 19:00 son: Presidente Franco vs. Fernando de la Mora, Paranaense vs. Altos y Concepción vs. Encarnación. Avanzan a la final por el título los dos mejores puntuados tras las tres fechas.



Tenis

Nole prepara su calendario para el 2023

Con la visa en orden, el serbio Novak Djokovic iniciará en enero en el torneo de Adelaida su camino de preparación con vistas a levantar un 10º título en el Abierto de Australia, anunciaron los organizadores.

El número cinco del mundo faltó a la última edición del Open de Australia al ser expulsado del país por no estar vacunado, sanción que se extendió a un periodo de prohibición para acceder al país durante tres años.

Pero más adelante la obligación de estar vacunado se levantó en Australia y el serbio sacó su visado. La prohibición de entrar al país se eliminó en noviembre y el serbio volverá para buscar su Grand Slam número 22.



Selecciones juveniles

La Sub 17 jugará un cuadrangular amistoso

La Selección Paraguaya masculina Sub 17 disputará un cuadrangular internacional amistoso de preparación, ante Colombia, Chile y Japón, de cara al Sudamericano del 2023. La fecha de disputa es el 13, 15 y 17 de diciembre en el Centro de Alto Rendimiento de Formativas.

En el primer duelo, el martes 13 desde las 20:00 Paraguay enfrentará a Colombia; el segundo duelo el jueves 15, será ante Chile desde las 20:00. En la tercera y última ronda el compromiso, el 17, será frente a Japón a partir de las 10:30. El grupo es liderado por Aldo Bobadilla y el objetivo es obtener uno de los cupos mundialistas en el Sudamericano que se jugará en Ecuador en marzo del año que viene.