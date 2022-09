Más Deportes

Básquetbol

La fecha 6 promete lindos compromisos

Hoy prosigue el básquet de Primera por la fecha 6. Se enfrentan: Ciudad Nueva vs. Olimpia Kings (estadio Luis Fernández) y San José vs. Colonias Gold (León Coundou, ambos desde las 19:30). En la fecha 5, Kings venció de visitante a Colonias Gold y se mantiene como escolta de San José en el Clausura. El Decano venció en el Ka’a Poty por 74 a 64, con destacada actuación de Alejandro Peralta, que anotó 26 puntos. En otro compromiso, Félix Pérez Cardozo superó a Campoalto por 83 a 79. Posiciones: San José 10, Olimpia y Colonias Gold 9, Libertad 7, Ciudad Nueva 7, Félix Pérez Cardozo 7 y Campoalto con 5 puntos.



Fútbol femenino

Olimpia se enfrenta a Mineiro en Colombia

Olimpia mide hoy al Atlético Mineiro de Brasil, en el Pascual Guerrero de Cali, Colombia (14:45), por la fecha 2 del torneo Internacional de fútbol femenino, Ídolas 2022.

Las franjeadas, que son campeonas absolutas del fútbol paraguayo, buscarán reponerse luego de la derrota en el debut ante el Deportivo Cali local por 4 a 0.

En la tercera fecha, el choque será frente al América de Cali, el jueves 22 (19:45).

Olimpia se prepara para disputar la Copa Libertadores 2022 que será en el mes de octubre en Guayaquil, Ecuador. El otro representante paraguayo es el elenco de Libertad/Limpeño.



Fútbol de salón

Arrancan las finales de la Divisional B

En el Fomento de Barrio Obrero se puso en marcha el cuadrangular final de la Divisional B, tercera categoría de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS). Estudiantes se impuso por 3 a 0 a Santo Domingo, mientras que Atlético Tacumbú derrotó por 8 a 4 a Víctor Hugo Palacios.

Mañana por la fecha 2 desde las 20:00: Estudiantes vs. Víctor Hugo Palacios y Santo Domingo vs. Atlético Tacumbú. Viernes 23, fecha 3, 20:00: Santo Domingo vs. Víctor Hugo Palacios y Atlético Tacumbú vs. Estudiantes. Ambas fechas se cumplirán en el Fomento de Barrio Obrero.