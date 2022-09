Más Deportes

Daniel Vallejo queda eliminado en Mallorca

El tenista paraguayo Daniel Vallejo (foto) no pudo seguir su camino en el ATP Challenger de Palma de Mallorca, España, donde quedó eliminado en primera ronda ante el británico Ryan Peniston, con parciales de 1-6 y 2-6.

El próximo desafío de Vallejo será en el US Open Juvenil, la próxima semana. En la categoría Sub 16 femenina del G2 de la gira Cosat en Santiago de Chile, Victoria López superó a la brasileña Bruna Liotto por 6-2 y 6-0 y Anabela Arias hizo lo mismo, pero por 6-3 y 6-2, ante la boliviana Luciana Trigosso; ambas avanzaron a cuartos. En el US Open de mayores, siguen en carrera Andy Murray, Mateo Berrettini, Pablo Carreño y el argentino Pedro Cachín.



Nicol Armoa se suma al Zaragoza de España

La jugadora paraguaya Nicol Armoa se ha convertido en nueva jugadora del Sala Zaragoza, equipo de la máxima categoría del fútbol-sala femenino español.

Armoa se incorporará en los próximos días a la disciplina del equipo tras haber ganado el pasado fin de semana el Torneo Oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol con su equipo, el Exa Ysaty, convirtiéndose además en la máxima goleadora del campeonato con 12 goles marcados.

Seleccionada nacional, a sus 22 años, será su primera experiencia en el fútbol-sala europeo lo que, según sus palabras, es "totalmente un reto con muchos objetivos para la temporada que se viene". "Llego a Zaragoza con mucha ilusión de formar parte de este gran club. En lo personal, deseo aportar mi 100% al club", expresó Nicol.



Nadadores marcan récord en Mundial Júnior

La Selección Paraguaya juvenil que se encuentra participando en el Campeonato Mundial Júnior de Natación FINA que se disputa en Lima, Perú, logró el récord nacional de categoría B-4×100 libre, con un tiempo de 3’39’’60.

La posta se estableció con los tiempos de Santiago Maciel (55”63), Duncan Cameron (54”52), Camilo Villalba (55”06) y Ernesto González (54”39). De la delegación de 12 nadadores que compiten en este Mundial, solo 3 son becados por la SND (Astrid Caballero, Maximiliano Pedrozo y Maximiliano Benítez). El campeonato se desarrollará hasta este próximo 4 de setiembre en el Centro Acuático de la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima.



KTM se nutre de la F1 para su escudería

Stefan Pierer, consejero delegado de la casa austriaca de motociclismo KTM, afirma que en 2023 incorporarán a varios técnicos de Red Bull, con quien hay una estrecha relación.

“El año que viene vamos a apostar por el personal de la Fórmula 1. Por suerte, tenemos una larga relación con Red Bull, un equipo ganador, así que sabemos dónde llamar”, expresó Pierer.

Pierer ejemplifica en una entrevista para Motorsport el rumbo que están tomando los equipos de MotoGP sobre las contrataciones de personal de Fórmula 1 en un equipo, Aprilia, y en la figura de Massimo Rivola: “Es muy inteligente, me gusta mucho. Vino de la F1 y trajo con él mucha experiencia en lo que a aerodinámica se refiere”. El paso de personal de la F1 al Moto GP empieza a ser común.