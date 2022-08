Más Deportes

Fútbol femenino

Nacional y Sol igualan en inicio de la fecha 11

Nacional/Humaitá y Sol de América se repartieron los puntos en Mariano Roque Alonso con el empate 3-3 en el inicio de la última fecha del Clausura 2022.

Mañana prosigue la ronda, en donde Olimpia, con un empate, puede ser el campeón del certamen y Absoluto, asegurando su presencia en la Libertadores 2023. El choque de las decanas será ante Guaireña en el Manuel Ferreira (10:00). Otros choques: Resistencia vs. Tacuary (Parque Guasu, 09:30), Gral. Caballero vs. Ameliano (Ka’arendy, 10:00), Limpeño vs. Guaraní (Optaciano Gómez, 10:00) y 12 de Octubre vs. Cerro Porteño (Luis Salinas, 10:00).



Tenis

Nadal lamenta la ausencia de Djokovic

El español Rafa Nadal aseguró que a nivel personal siente “la baja” del serbio Novak Djokovic, porque “siempre es una lástima cuando los mejores del mundo no pueden competir”, al referirse a la ausencia de Nole en el Abierto de Estados Unidos por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

“De alguna manera ya sabíamos que no jugaría, si no hubieran cambiado las reglas (de acceso a Estados Unidos). A nivel personal estoy triste, siempre es una lástima cuando los mejores del mundo no pueden jugar, ya sea por lesiones y por razones distintas”, dijo Nadal en una rueda de prensa organizada en Nueva York. Nadal regresó a competir la semana pasada en el torneo de Cincinnati, cuando perdió en su estreno con el croata Borna Coric.







Automovilismo

Max Verstappen domina de principio a fin

El holandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del Mundial de Fórmula Uno, dominó de forma clara entrenamientos libres para el Gran Premio de Bélgica.

El campeonato de la categoría reina del motor se reanudó en el mítico circuito de Spa-Francorchamps, en las Árdenas. Verstappen, de 24 años, que en la última carrera antes del parón, en Hungría, firmó su octavo triunfo del año, asestando otro golpe deportivo y uno aún mayor psicológico.

El tercer y último entrenamiento libre se disputará hoy, horas antes de la calificación, que ordenará la parrilla de salida de la carrera dominical: prevista a 44 vueltas.