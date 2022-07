Más Deportes

Fútbol de salón

Surgen finalistas en la División de Oro

12 de Junio y José Meza se clasificaron para disputar el cuadrangular final en el Grupo A de la División de Oro de fútbol de salón y enfrentarán a Simón Bolívar y 29 de Septiembre, respectivamente.

En la última fecha de las semifinales, 12 de Junio se impuso a Fomento por 3 a 2, mientras que José Meza goleó a Capiatá FC por 20 a 2 para sellar el pase a las finales.



Tenis

Pera se impuso en el WTA de Hamburgo

La estadounidense de origen croata Bernarda Pera, 81ª en la clasificación WTA, ganó el torneo 250 sobre tierra batida de Hamburgo (Alemania), tras derrotar a la número dos mundial, la estonia Anett Kontaveit, por 6-2 y 6-4.

La estadounidense había ganado también en dobles en Melbourne este año, sumando su segunda conquista en la temporada 2022.



Fútbol femenino

Olimpia no tuvo misericordia del “12”

Olimpia derrotó a 12 de Octubre por 10 a 0, en el arranque de la fecha 7 del Clausura de fútbol femenino.

Los goles: Karina Castellano (5), Griselda de Garay, Cindy Ramos, Natalia Villasanti, Erika Cartamán y Luz Cardozo.

Hoy juegan: Guaraní vs. Nacional, Ameliano vs. Cerro, Resistencia vs. General Caballero y Guaireña vs. Sol de América.