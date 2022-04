Más Deportes

Fútbol de salón

Cerro Corá empata y sigue arriba en Grupo A

Cerro Corá de Lambaré (foto) salvó el invicto de local con empate ante San Antonio por 5-5, para seguir liderando la Serie A de la División Oro de fútbol de salón 2022.

Por su parte, el 12 de Junio haciendo de local en el campo de juego de Simón Bolívar en el barrio Santa Rosa de Trinidad recibió y derrotó en un partidazo al 29 de Setiembre por 7-5. En otro duelo, Zavala Cué cayó de local en el polideportivo Municipal de Fernando de la Mora contra La Merced 1-6.

Hoy juegan desde las 21:00: Artemios vs. La Cur en el Coronel Escurra.



Tenis

Wimbledon excluye a rusos del torneo 2022

Los tenistas rusos y bielorrusos fueron excluidos de la edición de 2022 de Wimbledon, que se convierte en el primer torneo en rechazar la participación individual de deportistas, en respuesta a la invasión de Ucrania. De esta manera, Daniil Medvédev (foto), N° 2 mundial, Andrey Rublev (N° 8), Aryna Sabalenka (4ª y semifinalista el año pasado, Anastasia Pavlyuchenkova (15ª) y Viktoria Azarenka (ex N°1 y actualmente 18ª) no podrán luchar por el título del mayor torneo sobre hierba del calendario.