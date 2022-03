Más Deportes

Fútbol femenino

Se adelanta la quinta fecha del Apertura

Esta tarde arranca la quinta fecha del Apertura de fútbol femenino de la APF.

Los duelos para hoy: River Plate vs. Sol de América en los Jardines del Kelito (09:00) y Guaireña FC vs. General Caballero JLM en Parque del Guairá (16:30).

Mañana: Nacional vs. Tacuary FBC en el Eleuterio Sánchez Insfrán (16:30) y Guaraní vs. Ameliano en el Rogelio S. Livieres (17:00). Ayer en el cierre de la ronda 4, Olimpia superó a Libertad-Limpeño por 2 a 1 y sigue arriba en el torneo junto a Cerro Porteño.









Tenis

Nole vuelve a lo más alto del ránking ATP

El Indian Wells, el llamado quinto grande, dicta sentencia en la clasificación mundial, en la que el serbio Novak Djokovic (foto) vuelve al número 1 y Rafael Nadal al podio, al 3, mientras que el también español Carlos Alcaraz sube hasta el 15° puesto.

El ruso Daniil Medvedev pierde la hegemonía de la clasificación y se queda a 20 puntos de Djokovic.

Con respecto a Nadal, el español encendió las alarmas al confesar su “dificultad para respirar”, en su último juego, el domingo en EEUU.



Tenis de mesa

Surgen ganadores en el torneo por niveles

En el estadio de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa se cumplió el torneo de niveles 2022, organizado por la FPTM en tres categorías.

Los ganadores fueron: en la categoría Primera los mesatenistas Santiago Osorio, David León y Elías Apud - Diego Hermosilla.

En Segunda: Santiago Zárate, Cielo Mutti, Gabriel Pastore - Benjamín Franco.

Tercera: Santiago Zárate, Gabriel Pastore y Mauro Rolón - Rebeca Cuenca.