Más Deportes

Guaraní y Sol ganan en el femenino

Guaraní y Sol de América triunfaron en el arranque de la cuarta fecha del Apertura de fútbol femenino.

Las aborígenes vencieron a Tacuary de visita por 3 a 1, mientras que las danzarinas se impusieron a Nacional/Humaitá por 2 a 1.

Hoy juegan: Resistencia vs. 12 de Octubre en Parque Guasu desde las 9:00 y mañana Olimpia vs. Libertad/Limpeño en el Tigo Manuel Ferreira desde las 10:00.



Atenas y Artemios golean en el salón

Atenas y Artemios golearon en la segunda fecha de la División Oro de fútbol de salón. El elenco helénico (foto) se impuso a Paso Medin de Villa Elisa por 1-11, mientras que Artemios aplastó a Fomento de Barrio Obrero por 11-4. En otros duelos, Independiente derrotó a San Alfonso 7-3 y Capiatá batió a Nuestra Señora de la Asunción por 4 a 1. Los juegos Sport Azucena vs. Universitarios y La CUR vs. Occidental fueron suspendidos.