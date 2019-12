Más Deportes

Fútbol de playa

La Albirroja mide a Bolivia en el Suda Sub 20

La Selección Paraguaya de fútbol de playa enfrenta hoy a Bolivia (21.30), por la fecha 2 del Grupo A del Sudamericano Sub 20 que se juega en el estadio Mundialista Arena Pynandi del Comité Olímpico Paraguay (COP).

Otros juegos de la fecha desde las 17.00: Argentina vs. Ecuador, Uruguay vs. Chile y Colombia vs. Perú.

El jueves 12, la Albirroja cierra la ronda de grupos enfrentando a Colombia a partir de las 21.30.

En la ronda 1, el elenco nacional derrotó a Perú por 7 a 5 con goles de Carlos Benítez (3), Jhovanny Benítez (2), Néstor Thompson y Milciades Medina.

Por la misma serie, Colombia goleó a Bolivia por 6-2.

En el Grupo B, los resultados de la fecha 1: Argentina venció a Chile 5-4, mientras que Brasil superó a Ecuador 5-4. Al cierre jugaban Uruguay vs. Ecuador y Brasil vs. Chile.



Fútbol de salón

Amambay manda en el Nacional C9

Amambay se consagró campeón en el Campeonato Nacional Categoría 9 años (C9) de fútbol de salón que se realizó en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

En la final, el elenco amambayense superó a Presidente Franco por 3-2, en juego disputado en el polideportivo César Manuel Mendoza. En el partido de primer turno por el tercer puesto, Ñemby goleó a Concepción 12 a 1 para quedarse con el bronce.





El plantel campeón: Richard Larrea, José Cáceres, Enzo Villalba, Alvín González, Kevin Otero, Lucas Ricardi, Carlos Ferreira, Juan Ortega, Celso Fromherz, Geovanni Ortiz, Jonathan Cantaluppi y Ricardo Vega. DT: Alberto Sanabria. Camino al título, Amambay venció a Horqueta 20-2, Concepción 17-2, Carmen del Paraná 15-1, Ñemby 5-1 y a Franco 3-2.



SND

Lanzan actividades en colonia de vacaciones

La Secretaría Nacional de Deportes (SND) presentó su tradicional colonia de vacaciones para niños y jóvenes de 5 a 17 años que tendrá su desarrollo durante todo el mes de diciembre, hasta el 31 de enero de 2020. Cinco son las modalidades deportivas habilitadas por la mañana (de 8.00 a 11.00 de lunes a viernes) entre las que se encuentran el atletismo, básquetbol, fútbol, gimnasia artística y gimnasia rítmica, para los más pequeños.

Las inscripciones son totalmente gratuitas y los requisitos para las anotaciones son: certificado médico, copia de cédula de identidad del alumno y copia de cédula de identidad de un adulto responsable. Los interesados pueden acercase hasta la mesa de entrada de la SND, en kilómetro 4 y medio, para realizar sus inscripciones. O al teléfono (021) 520-6756 para las averiguaciones.