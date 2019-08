Más del 80% no aprueban la reincorporación de Quintana

El sondeo preguntó a la población si estaban de acuerdo con que el legislador retome su banca. El 81,3 por ciento cree que Ulises Quintana no debía retomar su banca, mientras que el 11,4 por ciento cree que sí tenía que hacerlo y, el 7,3 por ciento no lo sabe.

Recordemos que Quintana fue imputado por los supuestos hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El diputado reasumió su banca en la Cámara el 10 de julio, en medio de aplausos de varios de sus colegas. Quintana se presentó en actitud triunfante y el titular de Diputados, Pedro Alliana, leyó el pedido de reintegración presentado por el afectado para luego invitarlo a ocupar su lugar.

En aquella oportunidad, la bancada de Honor Colorado decidió retirarse de la sesión, al considerar que no se debió otorgar permiso al legislador. Fue el diputado Basilio Núñez quien hizo de portavoz y sentó postura. Pero antes de la sesión, aunque Alliana aseguró que se cometió un error al concederle el permiso especial a Ulises Quintana, dijo que correspondía que retome su banca. “Yo creo que él debe asumir, pero cometimos un error al haberle dado el permiso que no correspondía. No correspondía el permiso”, subrayó Alliana.