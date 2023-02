Más de 3.600 fallecidos por el terremoto en Turquía y Siria

El número de víctimas mortales del terremoto de ayer en Turquía y Siria ascendió a más de 3.600, según un nuevo balance. El servicio de emergencias de Turquía informó de que al menos 2.316 personas habían muerto en el temblor de magnitud 7,8. A esa cifra se suman otras 1.000 víctimas mortales registradas en Siria, lo que eleva el total a 2.762 fallecidos.

En Turquía, el recuento más actual elevaba la cifra de fallecidos a 2.316 y de heridos a 13.000, según los datos comunicados por el ministro de Sanidad, Fahrettin Koca.

En Siria, inmersa en una guerra civil desde hace más de una década, la información sobre víctimas proviene, por un lado, del Gobierno de Bachar al Asad y, por otro, del último enclave del país controlado por la oposición, rodeado por fuerzas gubernamentales apoyadas por Rusia.

En la zona controlada por el régimen, las últimas cifras hablaban de 593 muertos y 1.403 heridos, según la agencia SANA.

En la provincia noroccidental de Idlib, el último bastión opositor, y en otras partes de la vecina Alepo fuera del control de Damasco, se han contabilizado al menos 700 víctimas mortales y unos 1.050 heridos, según el grupo de rescatistas Cascos Blancos. Estas zonas opositoras, fronterizas con Turquía, se encuentran más cerca del epicentro por lo que hay menor capacidad de coordinar el recuento, al no haber una única autoridad gubernamental a cargo de las operaciones de rescate.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) recordó que en estas áreas opositoras, fuertemente afectadas por el terremoto, residen 4,1 millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir, y que son en su mayoría mujeres y niños.

Ese organismo explicó que la comunicación con terreno es difícil debido a las interrupciones “crónicas” en los servicios telefónicos y de internet, a lo que se suman informaciones sobre supuestos, cortes de carretera en el noroeste de Siria, además de en territorio turco.

El Ministerio de Exteriores sirio pidió a la ONU, ONG y organizaciones gubernamentales que “apoyen” los esfuerzos del Gobierno para hacer frente a la “catástrofe humanitaria”, según un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias, SANA.

En Turquía, las autoridades informaron que más 3.700 edificios han quedado destruidos o muy dañados, y que el Gobierno quiere iniciar hoy la evacuación controlada de quienes necesiten salir de las diez provincias más afectadas por el desastre. Afad, el servicio de emergencias turco, ha informado que ha desplegado a más de 9.700 rescatistas.

Trece países de la Unión Europea (UE) ofrecieron ayer equipos de búsqueda y rescate, informó la Comisión Europea, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan señaló que un total de 45 naciones han ofrecido ayuda.

En varias de las diez provincias turcas más afectadas se han producido cortes de gas y electricidad, y en algunos embalses han aparecido grietas, aunque las autoridades afirman que no hay daños estructurales.

El primer gran terremoto se registró a la 04:17 (01:17 GMT) y tuvo una magnitud de 7,7 de magnitud, según el servicio de emergencias turco Afad, con epicentro en Pazarcik en la provincia turca de Kahramanmaras.

Posteriormente se produjeron hasta 145 temblores más, uno de ellos de magnitud 7,6 a las 10:24 GMT

“Debido a que continúan las labores de desescombros en muchos edificios de la zona del terremoto, no sabemos a cuánto ascenderá el número de muertos y heridos”, declaró Erdogan. El presidente declaró 7 días de luto nacional en todo el país.

Las bajas temperaturas y la nieve en la zona, donde también hay territorios montañosos de difícil acceso, complican las tareas de rescate. Con todo, en la provincia de Kahramanmaras, una mujer de 18 años fue localizada con vida 12 horas después del temblor, y en Diyarbaki, un hombre fue rescatado tras 14 horas atrapado, informa la agencia Anadolu.

Sismo en Turquia y Siria_40794821.jpg

LAS CIFRAS

2.316 Es hasta el momento la cantidad de personas fallecidas en Turquía, según un relevamiento provisional realizado por los miembros de emergencia.

593 Son los fallecidos, provisoriamente, en Siria en las zonas afectadas y que están bajo control del Gobierno de Asad, informaron las autoridades.

700 Asciende hasta el momento el número de muertos, también en Siria, pero en zonas que se encuentran en manos de la oposición al actual Gobierno de Damasco.

Paraguayos en Turquía se encuentran sanos y salvos

El embajador de Paraguay en Turquía, Ceferino Valdez, relató la situación de los paraguayos en ese país tras el terremoto de 7,7 que sacudió la zona. Dijo que una paraguaya fue afectada por el fenómeno, pero resaltó que se encuentra bien, así como los 58 paraguayos residentes en el país europeo-asiático.

Detalló que la única paraguaya que estaba viviendo en la zona de Gaziantep, una de las ciudades más afectadas, justo había salido hacía aproximadamente 15 días del lugar, por lo que se salvó.

Aseguró que la Embajada permanecerá siguiendo muy de cerca el proceso de rescate que se sigue realizando en la zona, debido a que también hay paraguayos que no están registrados en el Consulado.

“Estamos con una tormenta de nieve en Ankara y además amanecimos con la triste noticia del terremoto que nos tocó muy de cerca porque, aunque no hay paraguayos directamente envueltos, no podemos comunicarnos con la madre de un compañero nuestro, de nacionalidad turca”, lamentó a través de Monumental 1080 AM.

Manifestó que los compatriotas que requieran ser atendidos o efectuar consultas se pueden comunicar con el encargado consular José Yamil López, quien se encuentra disponible desde las 05:00 de la mañana, a través del número +905364 320-546. Una serie de terremotos que sacudieron el sureste de Turquía y los países vecinos este lunes se cobró la vida de miles de personas, así como heridos.

El mundo se solidariza tras la catástrofe sísmica

Decenas de países de Europa, América, la región mediterránea y Asia central, además de la ONU, se comprometieron a enviar equipos de rescate a Siria y a Turquía tras el impacto de la catástrofe sísmica que dejó, al menos, 2.700 víctimas mortales.

La serie de terremotos que al iniciar la semana sacudieron Siria y Turquía impulsó una ola de apoyo internacional en la que según el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, más de 45 países expresaron su apoyo y anunciaron envíos de cientos de efectivos de rescate a este país y a su vecino Siria. El objetivo es asistir a las miles de familias afectadas por los seísmos, que dejaron por el momento 14.000 heridos, más de 2.700 muertes y miles de edificios destruidos; si bien se consiguió sacar de los escombros con vida a unas 2.400 personas. Los equipos de la ONU ya se encuentran sobre el terreno estableciendo las necesidades y proveyendo asistencia a las decenas de miles de damnificados tras el colapso de las infraestructuras por el terremoto y desde esta institución, su secretario general, António Guterres, reiteró el "compromiso total" de la comunidad internacional de apoyar en las operaciones de salvamento.

Entre los vecinos de Siria y Turquía, Rumania, Georgia y Bosnia-Herzegovina ordenaron el traslado de, en total, 170 rescatadores a Turquía, donde además se encuentra bajo escombros de un edificio en Malatya un ciudadano bosnio, del que aún se desconoce su estado. EFE