Más de 150 consultas por síntomas gripales en 12 horas en Barrio Obrero

La Dra. Norma Velázquez, Directora del Hospital de Barrio Obrero, compartió que el centro pasó en las últimas dos semanas de atender a 45 pacientes con cuadros de vías respiratorias altas a más de 120. “Haciendo la comparación de pacientes en relación al año pasado a esta misma época, tenemos menos cantidad de positivos internados, en este momento no tenemos internados Covid. Si, más cantidad de detectados con síntomas leves, creemos que acá está aportando bastante en beneficio la vacuna”, explica Velázquez.

En el Hospital de Clínicas el panorama es el similar con más de 60 consultas diarias, el director General Asistencial, Prof. Dr. Jorge Giubi, explicó que se está teniendo un significativo aumento de casos de Covid positivo y pacientes respiratorios.

Hace 15 días atrás, el área de Contingencia Respiratoria atendía entre 12 a 15 personas, con una sola internación por cuadro respiratorio no Covid. Desde hace una semana este promedió subió, duplicándose de 25 a 30 consultas de pacientes por día, ya con dos pacientes internados por Covid y desde esta semana, se cuenta un promedio de 50 a 60 consultas diarias por cuadros respiratorios, con ocho internados: Cuatro por Covid positivo, de los cuales tres no están vacunados y uno no cuenta con dosis incompleta.

En cuanto a los positivos, la Dra. Velázquez refiere que tras la Navidad se observan a familias enteras contagiadas y registran casos entre el personal de blanco.

“En el área de hisopado tenemos 50% de positivos. Por un lado nos asusta un poco pero por otro los síntomas están siendo bien manejados y no necesitan internación, vienen familias enteras de 10 a 15 personas que pasaron Navidad y salen toditos positivos”, señaló. Con respecto a los médicos, cuentan con dos casos leves en aislamiento.

Resultado de la vacuna

Hasta el momento, refiere la doctora Norma Velázquez, en barrio Obrero están controlando los casos sin necesitar hospitalización gracias a las vacunas.

“Estamos controlando si son vacunados o no, y hasta ahora nos visitan positivos vacunados que están respondiendo bien al tratamiento de forma ambulatoria, por un lado igual nos asusta un poco el incremento de positivos”, refiere Velázquez y añade que este escenario de alta demanda ya empieza a resentir el servicio de atención por la cantidad de pacientes que coinciden en un corto tiempo en el área de urgencias y que sobrepasa al capital humano.