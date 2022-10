Marvel ficha a Ford y anuncia el estreno de Pantera Negra

El actor asumirá el papel del General Ross, que antes encarnó el difunto William Hurt, en un fichaje gestado en absoluto secretismo y confirmado por el diario The Hollywood Reporter a raíz de una filtración en el podcast The Hot Mic With Jeff Sneider and John Rocha.

Junto a Ford, una de las mayores estrellas de Hollywood, actuará Anthony Mackie con el personaje de Sam Wilson.

La película, que contará con la dirección de Julius Onah, continuará la trama de la serie The Falcon and the Winter Soldier, en la que Sam Wilson aceptaba finalmente tomar el escudo y la capa del Capitán América.

Pero esta no será la única aparición de Ford en el universo Marvel, pues el protagonista de The Fugitive (1993) también encarnará al General Ross en Thunderbolts, cuyo estreno está previsto para 2024. A pesar de que el proyecto marcará su debut en el cine de superhéroes, no será la primera vez que Ford trabaje en franquicias de cine, pues el actor fue el rostro fundamental de dos de las marcas más taquilleras de Hollywood, Star Wars e Indiana Jones.

De hecho, Ford se despedirá de Indiana Jones con la quinta película de la saga, cuyo estreno será el 30 de junio de 2023.

Preventa de entradas. Por otra parte, Pantera Negra: Wakanda por siempre, la nueva película de Marvel Studios, llegará a salas de cine el 10 de noviembre de 2022, con pre-estreno en Latinoamérica el 9 de noviembre. Los tickets podrán adquirirse online y en los cines a partir del 20 de octubre.

El largometraje de acción vuelve a aventurarse en el reino de Wakanda, donde surge una nueva amenaza procedente de una nación submarina oculta llamada Talokan.

En este nuevo film, la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (incluida Florence Kasumba) luchan por proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del Rey T'Challa.

Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por embarcarse en un nuevo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) y Everett Ross (Martin Freeman) para forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda.

La cinta que cuenta con Tenoch Huerta como Namor, rey de una nación submarina oculta, también está protagonizada por Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena y Alex Livanalli. Está dirigida por Ryan Coogler y producida por Kevin Feige y Nate Moore.



En Paraguay

Las salas de cine locales anuncian que a partir del jueves 20 de octubre se inicia la preventa de entradas para la esperada película Pantera Negra: Wakanda por siempre. El estreno de la cinta de Marvel Studios está previsto para el jueves 10 de noviembre en las salas de Paraguay.