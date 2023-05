Marito va quedando cada vez más solo y sin respaldo político en ANR

La soledad del poder ya comienza a sentirse en el Palacio de López, y tras la elección de un nuevo presidente, que comenzará a gobernar desde el próximo 15 de agosto, resulta normal y común que los diversos actores políticos busquen acomodarse.

Para muestra vale un botón, y la decisión del ex ministro de Obras Públicas y ex precandidato presidencial por el movimiento oficialista Arnoldo Wiens es un claro paradigma.

Después de referirse a Peña como “secretario del patrón” y de haber presagiado el fin del cartismo, Arnoldo Wiens decidió alinearse al cartismo tras las internas partidarias y se convirtió en uno de los principales articuladores de la campaña por la Lista 1.

En enero pasado, al ser consultado sobre las acusaciones que lanzó anteriormente contra los actores del cartismo, especialmente contra Cartes, Wiens indicó que “cada uno tiene su posición” y alegó que seguirán “luchando contra la corrupción y las cuestiones que no van con la Justicia”.

En ese ínterin, Santiago Peña salió al paso para explicar que el hecho de que se hayan reunido “no significa que Arnoldo haya cambiado sus posiciones o de que yo haya cambiado”.

Wiens fue tajante señalando que no acordará con Cartes, en una abierta contradicción.

“Yo no necesito abrazarme con Horacio Cartes para que funcione bien el trabajo del Partido Colorado y voy a mantener esa postura. Me abrazo con los principios del partido, con las banderas. Vamos a complementarnos con Santiago Peña en la articulación de los trabajos y justamente la gente merece ese trato de respeto que nos tenemos entre nosotros”, aseguró. Peña habló de encontrar puntos de coincidencia. “Hay mucha gente que no quiere que Arnoldo Wiens y Santiago Peña trabajen juntos y a ellos les decimos que vamos a trabajar juntos y nos vamos a respetar para construir unidad, a pesar de las diferencias que tenemos”, precisó.

En las internas pasadas, los discursos estuvieron llenos de acusaciones entre uno y otro sector. Wiens se había referido en muchas ocasiones a Peña como “títere” y “secretario.

Sin embargo, hoy Wiens está más cerca del cartismo, dejando en el olvido a Mario Abdo.

PARLAMENTARIOS. El divorcio de los principales legisladores que comenzaron este periodo de Gobierno apoyando la gestión de Mario Abdo Benítez, como Silvio Ovelar y Juan Carlos Galaverna, comenzó incluso mucho antes de las internas partidarias.

Los ahora férreos defensores del cartismo acompañaron desde un primer momento al mandatario, pero conforme fueron transcurriendo los acontecimientos políticos fueron cambiando de bando.

La decisión del jefe de Estado de acompañar la candidatura presidencial de su vicepresidente Hugo Velázquez fue la gota que colmó el vaso, y el oficialismo en la Cámara Alta quedó dividido. Muchos legisladores no acompañaron esta idea, entre ellos Galaverna y Ovelar, quienes dieron la espalda al Ejecutivo y corrieron a los brazos del cartismo para convertirse de un tiempo a esta parte en críticos de la gestión de Gobierno.

Lo mismo sucede con algunos diputados, y hasta con miembros electos de la Cámara Baja, como el caso del propio secretario privado del presidente, Mauricio Espínola, quien viene activando de manera continua en pos de la unidad partidaria en Diputados y muy cerca del cartismo.

INVITADO. La 27ª edición de la Expo Rodeo Neuland, con el lema “Un evento para toda la familia”, fue inaugurada ayer oficialmente por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el Campo de Exposiciones de Colonia Neuland, en el Departamento de Boquerón.

Esta exposición es considerada como la “vidriera del desarrollo chaqueño”, que expone el comercio, servicios y la producción de la región.

“Hasta hace poco celebrábamos como todos los años el Rally del Chaco, y ahora ya se hace el Rally de la Soja, cultivo que vino para quedarse dentro de esta región, en una rotación con la ganadería, mostrando cada vez más la sostenibilidad de nuestro sistema productivo. La soja está creciendo a 100 mil hectáreas, lo cual se ve reflejado en las instalaciones de silos y plantas industriales en plena construcción”, dijo el ministro de Agricultura Moisés Bertoni.