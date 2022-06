Marito pide a la Fiscalía que tome en serio investigación

Consideró que la Justicia debe acuñar su frase “caiga quien caiga” y que ponga en el banquillo a él o al ex presidente de la República –en alusión a Horacio Cartes–, cuya investigación por supuesto esquema de lavado de dinero está en la Fiscalía.

Fue durante la entrevista que concedió al canal internacional NTN24 en Los Ángeles, Estados Unidos.

Marito afirmó que el “tráfico de cigarrillos para que funcione tiene que haber complicidad de autoridades, de policías, de gente de Aduanas, de la Armada”.

“Todo tipo de actividad ilícita destruye la moral del burócrata público que tiene que cumplir una misión que no la cumple porque está contaminado por el crimen organizado”, recalcó.

CAIGA QUIEN CAIGA. El presidente sostuvo que es saludable que forme parte del debate de nuestra sociedad la necesidad de combatir el crimen organizado.

Remarcó que no solo se debe “llorar” la muerte del fiscal Pecci, sino que debe servir para inspiración para endurecer la lucha contra el crimen organizado y lavado de dinero. “A Marcelo no solo hay que llorarlo; ojalá que su muerte y su asesinato sirvan también de inspiración para tomar el sendero correcto y que su muerte no haya sido en vano”, sostuvo.

Insistió en la importancia del papel de la Justicia y, en particular, de la Fiscalía para investigar los casos que están congelados.

“Que la Fiscalía tome en serio este trabajo y acuñe como propia una frase que yo lo dije al comienzo de mi mandato: caiga quien caiga. Si es el presidente actual o si es el ex presidente (por Cartes); si tenemos que rendir cuenta ante la Justicia, hay que rendir cuenta a la Justicia”, arremetió Abdo durante la entrevista.

Exhortó a la Justicia paraguaya para que actúe con valentía en homenaje a tantas víctimas como consecuencia del crimen organizado y de la impunidad.

La Fiscalía aún no dio detalles de cómo avanza la investigación contra Cartes en el supuesto esquema de lavado de dinero de Tabesa.



El tráfico de cigarrillos para que funcione tiene que haber complicidad de la Policía, de gente de Aduanas, de la Armada.



A Marcelo no solo hay que llorarlo, ojalá que su asesinato sirva también de inspiración para tomar el sendero correcto.



Caiga quien caiga. Si es el presidente actual o si es el ex presidente tenemos que rendir cuenta.

Mario Abdo Benítez,

presidente de la República.