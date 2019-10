Marito pide en Amambay que se deje politiquería de lado

El presidente de la República inauguró varias obras de pavimentación asfáltica en la ciudad de Bella Vista, además, entregó aportes del Ministerio de Agricultura y Ganadería a productores en el Campo de Exposiciones y Feria Marcos Paredes Ramírez, en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

También participó del acto de inauguración oficial de la 24ª Expo Feria Internacional de Ganadería, Agricultura, Industria, Comercio y Servicios del Amambay.

PROTOCOLO Y SEGURIDAD. En el lugar, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay Luis Villasanti aplaudió la eliminación del protocolo de actuación para el desalojo, y pidió mayor seguridad en la zona Norte del país.

“Quiero felicitar al presidente de la República, al presidente de la CSJ y a la fiscala general del Estado por la anulación de ese maldito e ilegal e inconstitucional protocolo de actuación, restableciendo así luego de varios años un orden jurídico. Señores, demos un cierre definitivo a las invasiones, al cierre de rutas o calles que hoy es una constante en el país”, sostuvo.

Asimismo, hizo hincapié en la falta de seguridad en la zona, por las constantes invasiones y el auge del crimen organizado.

“Hay falta de seguridad en el contexto nuestro. No vamos a tener ni educación, ni salud, ni trabajo, no podemos olvidar que los delincuentes implementan alta tecnología y nuestra policía anda en carretas, tenemos que mejorar el presupuesto de la Policía Nacional, tiene un espíritu de trabajo y combate a la delincuencia con lo que cuentan a manos. Me roban una vaca llamo a la policía, se roba un auto y también ahí está la policía, y ellos necesitan el apoyo correspondiente”, señaló.

También se refirió al EPP, de quien dijo que son los enemigos del pueblo paraguayo por secuestrar inocentes.