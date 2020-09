Marito pide acatar medidas para no retroceder de fase

“Les pido de corazón que nos cuidemos, porque debemos respetar todas estas medidas necesarias para reactivar nuestra economía, para cuidar el empleo. Podemos volver atrás si es que no mantenemos la responsabilidad. Y no es por una acción o por una decisión del ministro de Salud o del presidente. Lo que nos va a volver a meter a nuestras casas va a ser el propio virus si es que no mantenemos con cuidado todo el esfuerzo que se hizo para que Paraguay sea un ejemplo en la región y el mundo”, explicó el jefe de Estado.

El mandatario se dirigió “a los amigos de Alto Paraná”, y comentó que dentro de poco el Gobierno estará anunciando, junto con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, la fecha y hora de la reapertura del Puente de la Amistad. Lamentó que el día que se informó de la reapertura de la frontera hubo aglomeración. “Vi con tristeza cómo la gente de Ciudad del Este salió de vuelta de manera irresponsable”.

No obstante, Abdo reconoció que las medidas drásticas que se tomaron al comienzo sirvieron para generar conciencia e insistió en cumplir los protocolos de salud.







