Marito no puede cumplir pedido y camioneros llegarán a Asunción

El mandatario respondió así al reclamo de los camioneros, quienes piden una reducción del precio de los combustibles, y hasta el cierre de esta edición los transportistas seguían aguardando respuesta del Ejecutivo. Abdo añadió que no hay ningún administrador que se anime a vender por debajo del costo, lo cual puede implicar un daño patrimonial. “Tenemos que vender todo lo que tenemos y comprar más barato, y tras-ladar esa disminución de precio al consumidor final. Estamos haciendo todo lo que se puede”, expresó.

Por su parte, los camioneros anunciaron que llegarán hasta Asunción en caso de que sus reclamos no sean atendidos. Según Darío Toñánez, dirigente de Tobatí, el ministro del Interior, Federico González, dijo que responderá al pedido de reducción de G. 1.500 en el precio de los combustibles, pero hasta anoche no hubo novedades al respecto. “No nos va a amilanar la represión que sentimos en Arroyos y Esteros o en el km 66 de la ruta PY02”, advirtió el dirigente de Tobatí.

El transportista agregó que consultó al ministro sobre los montos que el Gobierno ofrece con relación a los posibles descuentos, pero el secretario de Estado le aclaró que todavía no pueden hablar de montos. “Estamos firmemente convencidos de que podría ser un sí a nuestro pedido”, declaró.

DEMORA. Al mismo tiempo, Toñánez comunicó al ministro que la espera de una definición se dilata demasiado y que los ánimos entre los trabajadores del transporte están caldeados, por lo que vendrán hasta Asunción. Por este motivo, le imploró al ministro que el Gobierno defina una postura favorable al reclamo lo antes posible.

“Debemos apurar el asunto, de lo contrario, va a ocurrir lo mismo que ocurrió en Arroyos y Esteros, en Itá y en otros lugares. Se va a crear un estallido social”, vaticinó Toñánez a González, quien le respondió solicitándole paciencia antes de cualquier acción.

Detalló que no ingresarán a la capital con los camiones, pero aseguró que todos los camioneros estarán en Asunción para presentar sus reclamos. “Vamos a avanzar con gente hacia Asunción. Tenemos amenazas del comandante de la Policía Nacional, quien nos dijo que no vamos a ingresar y creo que él está equivocado, porque no nos puede atajar la marcha, garantizada por la ley del marchódromo. Estamos decididos”, aseveró.



1.500

guaraníes de descuento es lo que exigen los camioneros para los combustibles para toda la ciudadanía.