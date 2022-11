Marito inicia agenda, lejos de la polémica

Posteriormente, asistirá a una reunión de trabajo con el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón, y autoridades españolas. Será en el Palacio de la Moncloa.

Habrá un almuerzo ofrecido por el rey Felipe VI y la reina Letizia.

En horas de la tarde, visitará la Organización Mundial del Turismo (OMT). También los empresarios de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ofrecen una reunión.

La comitiva presidencial permanecerá en dicho país hasta el sábado. Acompañan al presidente de la República, los ministros Luis Castiglioni, de Industria y Comercio y Julio Arriola, de Relaciones Exteriores.

Este último mantuvo reunión con miembros de la embajada y cónsules generales del Paraguay acreditados ante España.

El presidente partió del país en silencio y sin la ceremonia protocolar. No quería contacto con la prensa, luego del nuevo escándalo que golpeó al Gabinete con la información que brindó una ex coordinadora penitenciaria sobre el supuesto paradero del ex vicepresidente Óscar Denis, secuestrado por el EPP.