Marito evaluará en setiembre si hará cambios, pero mantendrá a Mazzoleni

El titular del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, no hizo cambios de ministros al cumplir su segundo año de mandato, pero adelantó que evaluará esa medida en setiembre, luego de que se presente ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2021.

En charla con la Monumental 1080 AM, el mandatario adelantó ayer que no está en sus planes cambiar al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, pese a todos los cuestionamientos por su manejo con la compra de los insumos médicos durante la pandemia. Reiteró que no está conforme con la ejecución del Presupuesto asignado en Salud. “Estamos haciendo un enorme esfuerzo. He depositado y sigo teniendo absoluta confianza en el ministro Mazzoleni, que se encontró con una situación muy complicada”, sostuvo el mandatario durante la entrevista. Hay una baja ejecución de los fondos asignados por el Congreso para la pandemia en el rubro de salud. Abdo consideró que están avanzando, pero recalcó que también tuvieron que volver a foja 0 con algunas licitaciones cuestionadas. Inclusive, mencionó que hubo cambios de funcionarios administrativos. Ahora está en discusión si se utilizan los fondos de salud no usados para la contención social. SETIEMBRE. El presidente fue claro en afirmar que Mazzoleni no se va en setiembre. “No, él (Mazzoleni) no se va en setiembre. Por ahora por lo menos no se va. Es un hombre íntegro, trabajador. Claro que le tocó un tiempo muy complicado”, aseveró. Sostuvo que el ministro de Salud proviene del sector privado y es la primera vez que ocupa un cargo público. “Es médico y no administrador. Yo le doy mi voto de confianza y mi apoyo absoluto a Mazzoleni”, significó. Sobre los demás cambios dijo que “todos son evaluados permanentemente”. “Sé que hay una tradición del 15 de agosto (hacer movidas), pero el que conoce sobre la burocracia pública sabe que es un momento muy complejo porque todos están elaborando su presupuesto. Interrumpir esa tarea y cambiar a un ministro genera todo un proceso”, sentenció. Dijo que están haciendo un análisis de programa por programa en cada ministerio para hacer un enorme esfuerzo. “Vamos a hacer una evaluación permanente y después en setiembre vamos a evaluar los cambios”, remarcó. Insistió en que ahora están concentrados en la elaboración de un presupuesto austero y que después entrarán a analizar si habrá las movidas en su Gabinete. Uno de los principales referentes cuestionados dentro de su equipo es el ministro de Educación, Eduardo Petta, quien no goza del respaldo de un sector de la comunidad educativa. Mientras que el ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, fue denunciado por supuesto caso de corrupción con el manejo del dinero para almuerzo escolar de la Gobernación de Guairá.



