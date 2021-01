Marito espera que año electoral no distraiga ni divida

En vísperas del inicio de la inscripción de precandidaturas en el Partido Colorado, el presidente Mario Abdo Benítez pidió ayer hacer renunciamientos y señaló que espera que la campaña electoral no distraiga ni divida en un año clave para la recuperación económica.

El jefe de Estado realizó ayer una jornada de gobierno por Villarrica. Entregó una vivienda construida a una pareja de abuelitos en la compañía Yhovy.

“(Espero que haya) consenso político para trazar un destino común sobre algunos ejes. La competencia electoral. Este es un año electoral porque habrá competencia, pero que eso no nos distraiga en el año de recuperación que tiene la nación”, sentenció el jefe de Estado en breve declaración a los medios.

Mencionó que debe haber un renunciamiento al itinerario electoral y que el electoralismo no divida a la sociedad. “Los procesos electorales normalmente dividen y esperamos que eso no ocurra, ya que la gente que necesita de oportunidad en este rebote económico no sea afectada por una falta de madurez política”, señaló durante el recorrido oficial.

META VIVIENDAS. El mandatario aseguró que para este año cuentan con financiamiento para la construcción de 9.000 soluciones habitacionales a nivel país.

“Tenemos garantizado el financiamiento para 9.000 viviendas populares este año. Así que tenemos todo eso y la inversión privada, porque saben que el músculo del sector público no es suficiente para generar el impacto que queremos en el desarrollo de la economía”, añadió el presidente de la República.

Nuevamente empezó a enumerar las obras de su gobierno y a enfatizar que está superando en medio de los escándalos de corrupción. Dijo que durante su gobierno se triplicaron las obras que se realizaron en el gobierno pasado, añadiendo que su administración fue la que más rutas ha pavimentado en la historia del país.

A su vez, dijo que espera que sea un año de recuperación, ya que por dos años se tuvieron muchos problemas y confía que este año será mejor. Comentó que el Gobierno colocó los bonos al 2,7% en 10 años, destacando que también espera que los buenos precios de los granos puedan generar un impacto positivo, además de la inversión en obras públicas que genera más fuentes de empleo.

Sobre la importancia de la inversión privada, dijo que el sector público también depende de esa área para tener una mayor fuerza económica en el país, agregando que existen industrias que desean invertir en el país.

Dijo que espera recuperar los empleos que se perdieron durante la pandemia.