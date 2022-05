Marito dice que quiere ser el próximo presidente de ANR

Si bien sus allegados mencionan que su candidatura está confirmada en un 99%, el mandatario dijo que en su tiempo va a tomar la decisión, porque no quiere “dividir a la nación paraguaya”. De concretarse, se enfrentará en diciembre al ex presidente Horacio Cartes, quien también buscará el cargo.

“El mayor privilegio que voy a tener después de ser presidente de la República de todos los paraguayos es conducir a nuestro querido y glorioso Partido Colorado”, expresó el presidente en un acto en el que participó con la dupla Hugo Velázquez-Juan Manuel Brunetti, y los candidatos regionales a gobernador y diputado, respectivamente, Marcelo Soto y Hugo Ibarra

Dijo que va a ser “la peor deshonra del coloradismo que el Partido Colorado caiga en manos de gente que no representa al auténtico Partido Colorado”, en alusión a Cartes, y aseguró que tiene la obligación moral en memoria su padre, quien fue secretario privado de Alfredo Stroessner.

“Yo quiero jugar esa carrera, yo quiero ganarles otra vez a todos los que se pongan enfrente, porque nadie es más colorado que Mario Abdo Benítez en la República del Paraguay”, aseveró.

“Que no me vengan aquellos que no tienen ningún compromiso con el partido a hablar de coloradismo, que financiaron candidaturas de otros partidos políticos, que se afiliaron a otros partidos políticos, que la primera vez que votaron, votaron por ellos mismos. Qué compromiso cívico pueden tener con la nación paraguaya”, dijo.

Pidió a Velázquez que no se preocupe por las encuestas. “Vas a ser el presidente de la República. Ellos todo el tiempo hablan de las encuestas”, señaló en referencia al cartismo, que habla de que las encuestas le posicionan mejor a Santiago Peña.

“Dejen que se recuesten en lo poco que tienen, que es el dinero y prontuario. Nosotros no entramos en eso”, expresó.

Citó que en su gobierno hay récords de construcción de obras, “pero también en juicios políticos” y “agradeció a los diputados que siempre defendieron la voluntad popular”. Ayer estuvo en Villarrica junto con varios referentes.