Marito destaca alianza con Taiwán, sin cerrarse a China

China reclama la soberanía sobre Taiwán y ha ido socavando los apoyos latinoamericanos de la isla. Paraguay es la última nación sudamericana en mantener los vínculos con la isla. Honduras, que era el último país centroamericano en seguir reconociendo al gobierno de Taiwán, rompió relaciones en marzo. Las grandes empresas paraguayas y el principal candidato de la oposición habían pedido un cambio durante la reciente campaña electoral, para acceder al vasto mercado chino.

En el Foro de Doha, Abdo Benítez reivindicó la potenciación de la “alianza estratégica” de Paraguay con Taiwán desde 2018. “Antes solo había cooperación entre Paraguay y Taiwán. Ahora hemos cambiado la estrategia y el comercio se quintuplicó”, resaltó. Aclaró que no es que Paraguay no quiera hacer negocios con alguien, “es la otra parte la que no quiere hacer negocios a menos que cambiemos nuestro estatus diplomático. Si podemos usar el Mercosur para abrir nuestro mercado, no tenemos ningún tipo de problema en hacerlo”, refirió con alusión a China.

Durante su intervención, animó a otros países y organismos a invertir en Paraguay, donde actualmente hay “una inflación del 3,2%, la menor presión tributaria de la región con el 10% frente al promedio del 32%”. (EFE)



Invitación a invertir en Paraguay

Mario Abdo Benítez agradeció ayer al emir de Catar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, la cooperación brindada al Paraguay durante la pandemia y destacó la donación de 450.000 dosis de la vacuna Moderna recibidas, “lo cual fue una demostración de la amistad que une a los dos gobiernos y pueblos”. Fue durante una audiencia en la sede del Amiri Diwan, palacio oficial del gobierno catarí, en la que fue recibido por el emir, en Doha. En la oportunidad, Abdo Benítez destacó el favorable clima de negocios en el Paraguay y de las oportunidades de inversión en diversos ámbitos. Resaltó la importancia estratégica de las obras de conectividad llevadas a cabo en los últimos años, como el Corredor Bioceánico. Por su parte, el canciller Julio César Arriola entregó la condecoración de la Orden Nacional del Mérito al primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del catarí.