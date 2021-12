Marito desliza que en marzo define si se candidata o no para la ANR

Mientras el cartismo ya definió la hoja de ruta que seguirá para las internas coloradas con la candidatura de Cartes, en el oficialismo sigue la indefinición en medio de la campaña que sigue su marcha con la figura del vicepresidente Hugo Velázquez.

debate legal. La candidatura de Mario Abdo para la ANR fue lanzada por el senador Enrique Bacchetta y posteriormente acompañada por un grupo de legisladores.

En principio, Marito dijo que evaluaría y que tomaría la decisión a fin de año. La propuesta oficialista abrió un amplio debate con cuestionamientos legales, ya que el presidente de la República tiene impedimento constitucional para candidatarse.

La Constitución prohíbe al jefe de Estado ejercer dos cargos al mismo tiempo tal como señala el artículo 237.

Luego de la polémica desatada se pusieron paños fríos en la dirigencia oficialista. La estrategia apuntaba a buscar una figura fuerte para hacer frente al cartismo, que desde un principio posicionó a Cartes para el cargo.

Posteriormente, Marito dio a entender que ya no tenía intenciones de candidatarse para la ANR.

“Y si Dios quiere vamos a seguir trabajando hasta el último día. Ya no me puedo candidatar a nada, hay algo que puede pasar todavía, pero no sé todavía. Pero no me voy a candidatar a nada”, había expresado durante una acto que tuvo en el Departamento de Caazapá.

EN DISCUSIÓN. Además de la figura de Mario Abdo, los oficialistas se encuentran barajando otras opciones que están bajo discusión.

Uno de los nombres en danza es el del senador Juan Afara, quien cuenta con el apoyo de la dirigencia en la zona Sur del país.

Mientras que también se mencionó el nombre de Nicanor Duarte Frutos, director paraguayo de Yacyretá. Sin embargo, el ex presidente de la República aseguró que no tiene ningún interés en volver nuevamente a disputar por la conducción partidaria.

En el 2006, justamente se generó una crisis con la postulación a la ANR de Duarte Frutos siendo presidente de la República y hubo fuertes cuestionamientos, internos como en la oposición. Esta polémica desembocó en el surgimiento de la figura de Fernando Lugo y ocasionó la caída del Partido Colorado en las elecciones presidenciales de 2008.

En el Senado hay resistencia a que Nicanor sea el candidato para la ANR. Otro nombre que se menciona es el de la senadora Lilian Samaniego.



Inaugura nueva unidad de salud familiar

El presidente Mario Abdo Benítez inauguró ayer nuevas unidades de salud familiar en el feudo del diputado cartista Basilio Núñez, en Villa Hayes.

El mandatario estuvo acompañado del ministro de Salud, Julio Borba, y el director Itaipú, Manuel María Cáceres.

Desde el Gobierno expresaron que las unidades de salud familiar forman parte de la planificación y son la punta de lanza para ir ampliando la red de atención de primer nivel.

El ministro Borba destacó que Itaipú Binacional es un aliado fundamental y estratégico, cuyos gastos se reflejan en los servicios que son ofrecidos al pueblo. “Esta Unidad de la Familia se suma a la refacción en hospitales, ambulancias, vehículos y más”, remarcó el secretario de Estado.