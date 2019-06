Marito defiende pacto político y se define como un piloto de tormenta

“No me van a desanimar, como no han podido derrotarme ni desanimarme”, expresó el mandatario durante el acto central de la jornada de Gobierno que realizó en Misiones.

Abdo Benítez exteriorizó su malestar ante las críticas que le vienen haciendo los medios de prensa por pactar con sus enemigos con quienes consiguió aprobar el paquete de leyes impositivas muy criticado por varios sectores.

“No importa aquellos que construyen desde la apología de la mala noticia; no nos van a vencer”, sentenció Abdo.

En momentos del cuestionado pacto estalló una crisis penitenciaria y saltaron denuncias de presunta corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS) y que salpica a su hermano Benigno López, ministro de Hacienda.

Marito remarcó la necesidad de sostener el proceso democrático, buscar la unidad y aceptar la confrontación pacífica y constructiva.

Desde que asumió el 15 de agosto, Abdo arrastra una fuerte confrontación interna con el sector del cartismo.

PILOTO DE TORMENTA. En su extenso discurso, el presidente se definió como un piloto de tormenta. “A mí no me asustan los desafíos, ni los griteríos, ni el bullicio. Yo me crié en la lucha, yo enfrenté a poderosos por defender mis ideales y voy a seguir enfrentando a poderosos como presidente de la República”, señaló.

Admitió que en 10 meses de gobierno, a veces se frustra por la velocidad de la burocracia. “Me hubiese gustado estar viendo ya las obras en movimiento donde iniciamos un periodo y no pongo excusas”, indicó.

Mencionó la anécdota de la carreta para describir a su Gobierno. “La carreta que hace mucho ruido viene vacía, y la carreta que llega en silencio llega llena de prosperidad para su pueblo”, destacó.

Justificó que tuvieron varios desafíos desde agosto pasado como la larga sequía, que redujo en la mitad del promedio la productividad de la producción de granos en el Paraguay, bajó el precio de la soja de USD 500 a 230 por tonelada; así como el precio de la carne y que hubo cinco meses de lluvias. No obstante, dijo que Dios va a seguir bendiciendo al Paraguay a pesar de los agoreros del mal.

UNIDAD. Reforzando su discurso para justificar el acuerdo político que cerró con el cartismo y el llanismo para la integración de las mesas directivas en el Congreso, Abdo Benítez afirmó que hay dos caminos para elegir. “El camino que ya conocemos, el que ya venimos transitando, el camino de la división, de la lucha política estéril en momentos inadecuados; o fortalecer nuestra democracia, el espíritu crítico, pero asumirla con responsabilidad”.

Aseguró que tienen las puertas abiertas a todos los gobernadores e intendentes de diferentes signos políticos.

A menos de dos meses de completar su primer año de gestión, el presidente hizo un recuento de las acciones en materia de inversión de obras. En materia de salud, destacó que completarán la nómina para las unidades de atención primaria a la salud.

Marito insistió a la gente que no se dejen llevar por las críticas que va soportando su gobierno. “Que no le afecten las críticas de gente miope que lo único que busca es la falta de generación de conciencia contra las autoridades. Tenemos el camino de la división o el camino de la unión”, apuntó. Acotó que no espera aplausos sino tener la conciencia tranquila. “No esperen aplausos, yo no espero ni un solo aplauso, lo único que espero es a la historia como jueces supremos de nuestros actos”, remarcó el mandatario tras inaugurar terapia intensiva en San Juan Bautista y San Ignacio. Además entregó aportes sociales por valor de G. 14.089 millones, de fondos provenientes de Yacyretá.