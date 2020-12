Marito asegura que está rompiendo su propio récord

El presidente Mario Abdo Benítez busca levantar su cuestionada imagen y aprovecha los actos de gobierno para rendir cuentas en medio de las denuncias de corrupción que salpican a su entorno.

Ayer estuvo de gira en zonas del sur donde inauguró la pavimentación asfáltica de 56 km del tramo Tava’i con María Auxiliadora, que une los departamentos de Caazapá e Itapúa. Marito aseguró que todos los números que lanza de su gestión son auditables. “Hoy estamos rompiendo récord histórico, estamos rompiendo nuestro propio récord”, destacó durante su discurso oficial recalcando que ya habilitó 2.000 kilómetros de nuevas rutas. “Permítanme defenderme con hechos. Ahí están los números”, expresó mostrando las cifras en comparación con otros gobiernos desde la era Stroessner. Dijo que en marzo cuando inició la pandemia tuvieron una ejecución presupuestaria de G. 680.000 millones del MOPC. Dijo que fue el récord y que ahora en diciembre esperan duplicar su propio récord en la historia de esta secretaría. “Los tres récord del gobierno de la gente y esos números son auditables”, aseguró el mandatario. Mario Abdo dijo que “acepta las críticas” pero hay que hacer una evaluación porque muchas obras no se hicieron en otros gobiernos, en referencia a la oposición. “Si yo hubiese tenido otro carácter, hubiese hecho críticas ácidas a la oposición”, recalcó. En materia de salud, dijo que su gobierno está completando 600 camas de terapia intensiva. Esto saliendo al paso de las críticas por la gestión en el manejo de la pandemia. En el combate al EPP dijo que este año abatieron a 7 miembros del grupo armado y uno fue capturado con vida. Habló además de récord de incautación de cocaína y marihuana. “Estas son realidades. Por más que no le quieran a Marito, que no me quieran, son realidades”, dijo. populistas. Abdo dijo que la oposición quiere 6 meses mas de energía gratis. Pidió a la gente que abra los ojos y mire lo que ocurre en la región con gobiernos populistas y destruyeron la cultura del trabajo. “Me encantaría prometer que todo sea gratis pero no vamos a construir una nación con políticas asistencialistas, demagógicas y populistas”, arremetió. Agregó que no hay modelo que aguante una política de estado asistencialista.



Afara arremetió contra Cartes

El senador Juan Afara acompañó al presidente Mario Abdo Benítez en la inauguración de la ruta en Itapúa. Durante su discurso, recordó la promesa incumplida de Horacio Cartes.

“Me tocó viajar con el que fuera presidente (por Cartes) y recibía su compromiso y me decía esta es una ruta nacional. Me decía que esta sería la primera ruta que vamos a asfaltar”, fue narrando Afara al recordar parte de la historia de la nueva ruta asfaltada.

En el tiempo en que Afara era gobernador de Itapúa fue uno de los promotores de la candidatura de Cartes.

“Yo con entusiasmo trabajé, le hicimos llegar, fue presidente pero no honró su compromiso porque creyó que le castigaba a Juan porque Juan tiene criterio propio”, arremetió el senador.

Agregó que a él nadie le “va hacer cambiar de idea por más poderoso que sea cuando las cosas no corresponden”. “Aquí se me castigó. ”No se cumplió, creyó que le castigaba a Juan”, significó contra Cartes.