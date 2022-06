Mario Toñánez: "Aprovechábamos  para 'sobrarles' con nuestro idioma"

El actor paraguayo Mario Toñánez integra el estelar elenco de Sin Límites, una ficción sobre la primera vuelta al mundo en barco, emprendida por dos navegadores españoles, producida y exhibida por Amazon en su servicio de streaming. En la superproducción, el intérprete da vida al jefe de una tribu indígena. Los pormenores de su ingreso a la serie, el haber compartido con actores internacionales, la curiosidad en torno a Paraguay y otras experiencias, las comparte con ÚH en esta entrevista.

A través de un grupo de WhatsApp, Toñánez respondió a una convocatoria para interpretar al jefe de una tribu guaraní y sorprendió a los organizadores al haber grabado su presentación en el idioma nativo en vez de hacerlo en inglés. “Un tiempo después, me dicen que el director Simon West vio el cásting, a pesar de no haberlo hecho en inglés como pedían, y me dicen que le gustó y que pasé a otra etapa”, detalla el actor, quien atravesó exitosamente el proceso y se quedó con el papel.

La superproducción narra la primera vuelta al mundo en barco, ocurrida hace más de 500 años, emprendida a cargo de dos navegadores españoles, Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes. A lo largo del viaje, se encuentran con tribus indígenas, entre ellas, la que tiene al actor paraguayo como jefe.

“Desde el inicio la producción consideró que los indígenas deberían hablar con la lengua nativa, ya en los cástings uno de los requisitos era hablar o tener la facilidad para aprender la lengua indígena para interpretar”, comenta Toñánez. Además de contener textos en guaraní, su guion estaba acompañado de grabaciones de cómo decirlo en diferentes tonalidades. “Evidentemente un paraguayo colaboró con ellos”, agrega.

Experiencia. Las grabaciones fueron realizadas en Las Terrenas, ubicado en República Dominicana, a mediados de mayo del 2021. Toñánez no era el único paraguayo, ya que la actriz Majo Cabrera también formó parte del elenco, que además contaba en sus filas con actores de talla internacional, como Rodrigo Santoro, quien interpretó papeles en Lost y 300; Álvaro Morte, conocido por haber vivido a El profesor en La casa de Papel, y Carlos Cuevas, quien actuó en Merlí.

“Todos nos quedamos en un hotel fantástico, era como una ciudad a orillas del mar y tuvimos la oportunidad de compartir con los colegas fuera del set. En las grabaciones, la conversación en guaraní tuve con Rodrigo Santoro y como traductor el personaje Pigafetta, interpretado por el actor italiano Niccolò Senni”, comenta el actor paraguayo, quien destaca que los mismos compañeros preguntaban sobre Paraguay y les pedían que les hablen en guaraní.

Paraguay. “Aprovechábamos (con Majo) para ‘sobrarles’ con nuestro idioma, que a ellos les gustaba mucho. Se interesaron en nuestra cinematografía, en la formación de los actores, y nosotros contábamos que nuestro cine era insipiente, que teníamos muchas historias que contar”, menciona el actor que llevó una cámara consigo, bajo autorización de la producción, para entrevistar a algunos actores sobre lo que sabían del guaraní.

Los recabado integrará el documental Che ha’e, que se encuentra en desarrollo, bajo producción de Mario junto a otras personas, en torno al proceso histórico del idioma nativo. Este es uno de los tantos proyectos del actor, quien integra el elenco de El poder del nombre, serie nacional que se emitirá en julio por Telefuturo. Igualmente, Toñanez viajará en setiembre al Festival Florianópolis Audiovisual del Mercosur y en octubre estrenará en el Teatro Municipal la obra El secuestro, dirigida por Raquel Rojas.

“Fue una experiencia muy buena, aprendí muchísimo y no pude evitar comparar con nuestra realidad, es otra cosa, es industria consolidada”, destaca el intérprete paraguayo, quien insta a las autoridades locales a promover “políticas públicas para la cultura; Ley del actor, Ley del artista, El tratado de Beijing y otras leyes que protejan e incentiven al actor profesional”.

Sin Límites se encuentra disponible con sus seis capítulos en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Perfil

Mario Toñánez nació el 26 de mayo de 1966, en Asunción. Es un actor, gestor cultural y profesor paraguayo, con una vasta carrera que integra más de 30 obras teatrales en las que trabajó bajo dirección de figuras como Blas Alcaraz, Rudy Torga, Humberto Gulino, Raquel, Rojas, entre otros.

Desde 1991 incursionó como director y estuvo a cargo de más de 30 obras con niños y jóvenes del área urbana y rural.

Asimismo, en el audiovisual cuenta con participaciones en más de 20 cortometrajes y otras producciones para el cine, como las cintas Miramenometokéi, 7 Cajas y Los Buscadores.

Recientemente se destacó a nivel internacional en la ficción Sin Limites, de Amazon y en julio se lo podrá ver en la inédita serie nacional El poder del nombre, que será emitida por Telefuturo.