Mario Abdo usa acto oficial para afiliar a un intendente liberal

Durante el acto, Abdo echó en cara al intendente que había prometido que se iba a afiliar al Partido Colorado si es que el Gobierno Central asfaltaba su comunidad.

“Intendente, yo cumplí mi palabra, ahí está lo que se ha hecho, entonces mi querido intendente, vos te comprometiste con algo, yo no te voy a forzar, pero el día que yo vine acá, me dijiste: 'me hacés el asfalto señor presidente, yo me afilio al Partido Colorado”, rememoró el presidente de la República durante el acto oficial.

Posteriormente, el intendente Benegas aparece en una fotografía junto con el presidente de la República firmando su pedido de afiliación para formar parte del padrón del Partido Colorado. Sin embargo, antes de afiliarse, el intendente pidió otros 10 kilómetros de asfalto entre Puerto Itá Verá y Puerto Irala, para firmarle la afiliación, a lo que el jefe de Estado se comprometió en cumplir.

tatakua. En otro tramo, Marito dijo que está construyendo obras de gran envergadura y no “tatakua”.

Pidió que se sumen todas las obras desde la era de Andrés Rodríguez (posdictadura) hasta Horacio Cartes para demostrar que es el gobierno con más obras Ejecutadas.

Abdo destacó el trabajo del campo como fuente generadora de divisas para el país. “En la Expo Dubái, los referentes empresariales hacían este análisis sobre nuestro país, que muchas veces nosotros no hacemos. La zona del Medio Oriente y las otras zonas en el mundo han podido crecer y desarrollar su economía con muchos recursos naturales, el gas, petróleo, minería”, dijo. Mencionó que el país no tiene la capacidad de explotar el gas, ni el petróleo, por más que haya procesos de prospección.



