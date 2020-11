Mario Abdo quiere resultados y pidió que se redoblen esfuerzos

Beatriz Denis manifestó en entrevista que reiteraron al presidente el pedido de que “se unan al clamor de que vuelvan los 3 y de que pueda realizarse esa cumbre de poderes que venimos solicitando para establecer políticas y estrategias para darle una solución a este problema que estamos atravesando las tres familias,” manifestó.

“Encontramos muy buena predisposición del señor presidente y que nos estaría respondiendo en la brevedad posible, para ver si se realizaría la cumbre de los tres poderes,” señaló.

Según Beatriz, el presidente pidió a la FTC, Antisecuestros y al ministro de Defensa, presentes en la reunión, “que se redoblen esfuerzos, porque también él quiere resultados y todos queremos eso,” comentó la portavoz.

El ex vicepresidente Óscar Denis está secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) desde setiembre pasado.

REUNIÓN. La semana pasada, las hijas de Óscar Denis y familiares de Edelio Morínigo y Félix Urbieta, también en cautiverio, llegaron desde Concepción a Asunción para exigir respuestas a las diferentes autoridades, sobre todo al Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional, en cuanto a la búsqueda y rescate de los secuestrados que se encuentran en manos del EPP. El reclamo rotundo a las autoridades del Gobierno visitadas fue “Que vuelvan los tres,” habían señalado. En reunión con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y agentes investigadores, solicitaron una política de seguridad y resultados.

Luego llegaron hasta la sede de la Cámara Alta para reunirse con miembros de la mesa directiva, donde solicitaron la realización de una cumbre de poderes. Para lograr la libertad de los secuestrados, pidieron con urgencia una política de Estado para avanzar con las acciones.

Federico Delfino. Más temprano, un panorama incierto hacía avizorar para Óscar Denis, precisamente el vocero del grupo de tareas de investigación, fiscal Federico Delfino, quien habló en la mañana de con radio Monumental, pero evitó dar detalles de la investigación por ser “información sensible”, aunque admitió que -supuestamente sí manejan datos.

Como en ya numerosas veces, dijo que no se podía poner a conocimiento público todavía la línea de investigación y los avances. “Tenemos una política comunicacional y en cuanto haya información de interés público, vamos a dar a publicidad; ese es el mecanismo que estamos utilizando”, argumentó, para que no se obstruya la investigación. A la consulta de qué tipo de secuestro se trataría, explicó que “hablar de un secuestro político, extorsivo o de otro tipo, podemos comenzar a definir una vez que haya terminado el hecho. Antes de eso, no, porque podrían ir variando las circunstancias”.