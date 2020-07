Mario Abdo defiende endeudamiento para plan de reactivación económica

Sus declaraciones fueron vertidas durante un discurso que pronunció ayer en medio de la inauguración de conexiones viales y viviendas en el departamento Central.

“Cuando se habla de la posibilidad de hacer obras de esta envergadura se requieren de la aprobación de proyectos que en muchos casos precisan de endeudamiento en nuestro país”, sentenció el mandatario durante su alocución.

Para el jefe de Estado no hay otro camino y es la única manera de encaminar los planes de desarrollo del país.

Esta semana, el Poder Ejecutivo presentó su plan de reactivación económica para hacer frente a la pandemia y que necesitará de una inyección de USD 2.500 millones.

El Gobierno necesita de una nueva deuda de USD 350 millones que será presentado al Congreso para su aprobación. Hasta el momento, hay varios cuestionamientos de diferentes sectores políticos que rechazan asumir un nuevo compromiso.

“No hay otro camino, no hay hoy; no lo hubo antes, ni lo va haber mañana. Gran parte de los programas de desarrollo de infraestructura de un país están recostados sobre articulación financiera a través de empréstitos multilaterales para estos tipos de obras que aumentan el activo del país y estas inversiones generan desarrollo y crecimiento”, argumentó el mandatario.

Aseveró que lo que uno se endeuda para hacer obras de infraestructura, generalmente genera un desarrollo económico en forma rápida. “Se genera un crecimiento del producto interno bruto y lo que se endeudó vuelve prácticamente a los mismos índices de endeudamiento con el tiempo cuando las inversiones aumentan y permiten que nuestra económica crezca”, significó.

Capacidad de pago. El presidente apuntó que todas estas obras de inversiones, la que se están haciendo en todo el país, permitirán el crecimiento.

“El endeudamiento que hoy puede implicar un porcentaje del PIB una vez que crezca nuestro PIB a causa de nuestra inversión puede volver a ser un endeudamiento absolutamente manejable”, aseguró Abdo.

Reconoció que él también está preocupado por la capacidad de pago del endeudamiento pero que estamos viviendo una situación económica extraordinaria por la crisis generada por la pandemia.

“Todos podemos estar preocupados por el endeudamiento; a mí también me preocupa como presidente la capacidad de pago que tiene nuestra economía. Mas hoy que vivimos un mundo económico extraordinario”, expresó.

Durante el acto oficial estuvo el ex presidente Raúl Cubas Grau, en su calidad de empresario. “Hoy me tocó la grata compañía de un ex presidente. Me contaba las anécdotas y los dos conocemos esta silla complicada. Aplausos nadie va recibir”, expresó Marito al mencionarlo.