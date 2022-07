Marilina, entusiasmada con su próxima serie de tevé

El trabajo de producción empezó en enero de este año. La biografía de la cantante estuvo a cargo de Sergio Colmán y Diana Frutos. La serie entregaría una primera temporada de 8 capítulos, en principio.

Acerca de la nueva experiencia de trabajar con Maneglia-Schémbori, dos de los más renombrados cineastas del país, señaló: “Cuando me dijeron que estarían a cargo de la serie Tana Schémbori y Juan Carlos Maneglia me puse demasiado feliz, porque los considero unos genios, profesionales tan premiados. Yo conozco sus trabajos y estoy feliz por ese lado. También agradecida con la producción de Telefuturo, que una vez más me están cumpliendo un sueño”, agregó la artista, oriunda de Rincón 2, Villarrica.

Marilina Bogado, que ganó el certamen Baila Conmigo Paraguay en el año 2013 junto a Diestro, y quien es la participante de dicho concurso mediático con más subcampeonatos (edición 2015 y 2019), adelanta que su nivel de participación en la serie es de gran compromiso y que su trabajo es fiel a la verdad.

“No mentí en nada al contar la historia (para el guión), todo saldrá a la luz, la verdad y muchas cosas que la gente no sabía de mi vida”, aseguró Marilina, una de las famosas más “salvadas” en el reality show de Telefuturo (unas 17 veces).

INSPIRACIÓN. Para Marilina Bogado, llamada también por sus seguidores La Reina de la Cumbia, esta serie es un gran logro y, por qué no, una bisagra para que otros colegas también tengan la misma oportunidad. “Estoy segura que así será. En Paraguay hay artistas increíbles y sería genial que hagan más series con el tiempo y que el cine/audiovisual paraguayo crezca más, que colegas puedan tener la misma oportunidad”, destacó.

SOBRE LA SERIE. Acerca de la serie, actualmente en desarrollo, el Canal 4 está en etapa de cásting, buscando actrices entre 6 y 25 años que sepan cantar y hablar en guaraní. Estas interpretarían a Marilina en las diferentes etapas de su vida. La producción busca a tres Marilinas para la ficción.

Este sábado, 23 de julio, de 9:00 a 17:00, en los estudios de Telefuturo (Andrade esquina O’Higgins), se convoca a un gran cásting para hallar a las protagonistas.



A saber

Nueva ficción: La serie sobre la vida de Marilina Bogado se presentó el lunes último en Telediario, con el nombre Atreverse a soñar, que promete una primera temporada de 8 capítulos. Sergio Colmán y Diana Frutos trabajaron en la biografía.

Producción: Telefuturo y Maneglia-Schémbori (GVs.B)