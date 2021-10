María Emilia Penayo es una joven ingeniera paraguaya de exportación

De su experiencia, la ingeniera, resalta que en el proceso de selección más allá de los conocimientos académicos, el ámbito de desempeño humano juega un rol importante, con pruebas sobre trabajo en equipo, capacidad para adaptarse a los cambios y las ganas de aprender. Y recalca que la experiencia que obtuvo en el país fue importante para ser elegida.

María Emilia participó en el proyecto del edificio del Paseo La Galería, como jefa de mecatrónica y de los sistemas de refrigeración del predio, entre otros proyectos, incluso antes de graduarse.

María Emilia, puntualiza que siempre le interesaron los sistemas mecánicos, la electrónica, la tecnología y los controles digitales, por lo que nunca dudo en elegir su carrera. Tanto en la universidad como en el ámbito laboral en el que ya participó en varios proyectos, incluso antes de graduarse, muchas veces fue la única mujer, comenta.

“En ingeniería mecatrónica aún somos poquitas. En la parte laboral siempre existe esa diferencia con las mujeres, más aún cuando se trata de un campo mayoritariamente ocupado por hombres. Suele ser hostil”, explica María Emilia, quien comparte que igualmente hay cada vez más mujeres estudiando en el área.

Mayor apuesta

Para su profesión en particular en Paraguay, aún existen pocas oportunidades. “En mecatrónica, en Paraguay existe campo pero todo es muy nuevo aún. En la medida en que las industrias vayan desarrollándose y adoptando nuevas tecnologías a sus procesos, habrá más oportunidades”, destaca.

La ingeniería mecatrónica es una carrera relativamente nueva, los primeros egresados de la Universidad Nacional son del 2013, y todavía cuenta con pocos alumnos, lo que permite que los egresados cuenten con mayor demanda, dentro de un campo también en formación.

La mecatrónica, como una carrera de innovación del presente, genera profesionales que son cruciales para el empuje de nuevas tecnologías al servicio de la industria e incluso en la automatización de equipos en ayuda médica.

Preparación

A poco menos de dos meses de asumir esta aventura lejos del país, María Emilia, quien confiesa que nunca vivió fuera de la casa de su familia, se enfoca en prepararse sin pensar mucho en el desapegó.

“Nunca viví sola. De hecho soy muy apegada a mi familia. En especial a mi mamá. Intento no pensar demasiado en ese desapegó para no sentirme muy triste antes de tiempo… si soy consciente que me va a costar mucho estar lejos de mi familia”, señala.

En su casa además sus hermanos llevan carreras ligadas a la industrial, uno de sus hermanos en la carrera de ingeniería industrial y el otro está cursando diseño industrial.

A su corta edad, María Emilia tiene claro que se centrará en la formación y experiencia en su área y seguir arriesgándose. En cuanto a su experiencia para conseguir el trabajo de forma remota comparte que fue crucial un alto manejo de inglés.

“Realmente siempre practiqué mucho mi inglés, siempre y en Amazon te ayudan a prepararte para las entrevistas con la agente de recursos humanos. Así que me ayudaron mucho en todo este proceso”, refiere.



En mecatrónica, en Paraguay existe campo pero todo es muy nuevo aún.

Ing. María Emilia Penayo