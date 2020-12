En principio, se habla de dos sectores en términos generales; la ANR y la oposición en su conjunto, pero es incierto aún hablar de que, en la oposición por lo menos, se dé una sola candidatura presidencial, ni que en la ANR la Operación Cicatriz no se descosa mucho antes.

Por de pronto, la idea que mueve a los dirigentes opositores es la unidad, con base en la prueba irrefutable del 2008: la fórmula del éxito electoral es la alianza. Pero existe también otra verdad irrefutable: la mera fórmula no basta para vencer a los colorados. Se necesita un líder que aglutine y genere confianza y esperanzas en la población.

El avispero opositor se movió. En el PLRA, la incursión del empresario Norman Harrison, de la mano de Blas Llano como potencial candidato, generó reacciones de los precandidatos. El senador Salyn Buzarquis le dio la bienvenida, pero le advirtió que debe “entrar al fango, hacer campaña y a partir de ahí cambiarán las cosas”.

Efraín Alegre ni se molestó en eufemismos y acusó directamente que Horacio Cartes está detrás de algunas propuestas. Para él, todo lo que viene de Llano responde al ex presidente colorado. “Cartes, ya compraste el Partido Colorado y vas a poner el candidato, pero estás detrás también de poner al candidato de la oposición. En un partido vas a poner a tu mafioso, pero acá no vas a poner, quitate de la cabeza”, marcó la cancha a través de un video en las redes sociales. Norman fue el tesorero de la campaña de Paraguay Alegre en el 2013 y tesorero de la campaña Alianza Ganar en el 2023. Este quizá sea el punto que más inquiete a Alegre: que el empresario dejará de patrocinar candidaturas y que ahora quiere entrar a la cancha. Algo similar a Horacio Cartes.

Llano también habló en términos desafiantes cuando defendió al empresario farmacéutico: Harrison “está en todo su derecho de probar el cuerpito para una eventual concertación de cara al 2023”, porque nadie es el dueño de ese espacio”, dijo en indisimulada alusión a Alegre.

Fernando Lugo, quien lidera el Frente Guasu, otro sector clave en una eventual concertación, confirmó que se reunió con Llano en la residencia de Sixto Pereira, de la que también participaron los diputados Sergio Rojas (liberal llanista), y Carlos Rejala (Hagamos). Lugo apoya todo acuerdo político, aclarando que “nada de ser soldadito ni tembiguai (sirviente) de nadie”. Comentó que encaró a Llano preguntándole qué hacía Harrison en las reuniones y le señaló el error de presentar candidaturas sin un debate previo de un proyecto aliancista, destacando que se debe incorporar a Efraín Alegre y a otros en el debate. En entrevistas radiales manifestó, “sin querer”, que le agrada el senador Víctor Ríos.

Está prevista una reunión el 12 de diciembre, fecha en que la oposición analizará las bases de un proyecto común, aunque está por verse quiénes van. El camino es largo aún.

AJEDREZ COLORADO. La ANR vive aún en la burbuja de Concordia Colorada que beneficia al presidente Mario Abdo Benítez con la desaparición de la amenaza constante de un juicio político. Sin embargo, es un globo que se irá pinchando cuando se empiecen a definir las candidaturas municipales.

Las diferencias se están guardando para evitar crisis prematuras. A pesar de ello, se supo de una jugada desde el oficialismo para sacar de la cancha a Santiago Peña, ex candidato presidencial de Honor y Colorado, quien se apresta a un segundo round. Desde el Palacio de Gobierno alientan a Horacio Cartes para que disponga que el ex ministro de Hacienda sea el candidato de consenso para la Intendencia de Asunción, porque “es el único que puede vencer a Nenecho Rodríguez”. Pero la propuesta tiene una jugada oculta: limpiar el camino para que el ministro de Obras, Arnoldo Wiens, no tenga adversarios de peso en la interna colorada, y se convierta así en el candidato oficial del partido. “Con esta jugada, Marito será el gran elector”, señaló un analista colorado.

Dentro del cartismo algunos comulgan con la idea de excluir a Peña. Son los que proponen a Pedro Alliana como candidato presidencial. Aunque en Honor Colorado se sabe quién es el gran elector, más allá de los deseos de los postulantes.

Wiens niega, pero deja la ventana abierta cada vez que se le pregunta sobre su postulación. La prueba fue la publicación de la foto de una pelota de fútbol con la inscripción de su nombre: “Wiens, ministro, MOPC, obras para la gente”. Una poco sutil campaña para mostrar que está en la cancha electoral.

Como puede verse, debajo de Concordia Colorada y la oposición, hay un maremoto, un epicentro sísmico en el fondo de los movimientos, que aflorará violentamente en cualquier momento para agitar el panorama y revelar que los edulcorados planteos de unidad sin el azaroso pero necesario proceso del diálogo y la necesaria confrontación de nada sirven en política, cuya dinámica misteriosa ha dejado atrás a todos los caballos del comisario.