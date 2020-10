Marcador en cero en la Villa

Gustavo Saba

gsaba@uhora.com.py

Sol de América empató 0-0 anoche ante Universidad Católica de Chile en Villa Elisa, un marcador que en algo deja conforme a los danzarines que no recibieron el temido gol del visitante, pero al debe en cuanto al juego que no fue el esperado o demostrado en el torneo local. El equipo de Órteman no tuvo una buena performance; por momentos se tiró muy atrás, ya sea por errores propios como por méritos del rival que fue superior en muchos pasajes del encuentro. A Sol le faltó ese recuperador en el mediocampo, para cortar con los circuitos de juego de Católica; además no tuvo peso en las bandas para desbordar, siendo bien controlado por el equipo contrario. Escobar estuvo de gran forma, respondiendo cuando la defensa le falló; tuvo remates francos al arco que sacó muy bien. Para la vuelta, Sol deberá salir a buscar ese gol de visitante que obligue al rival a convertir dos tantos como mínimo, pero sin duda con otra actitud, proponiendo y lanzándose a ataque; porque con el juego mezquino que ayer demostró será muy difícil que pueda seguir avanzando en la Copa. Deberá mostrar otra cara en la revancha. Copa Sudamericana 2020 - Fase 2 (Ida). Estadio: Luis A. Giagni de Sol de América. Árbitro: Nicolás Lamolina. Líneas: Lucas Germanotta y Daiana Milone (terna argentina). Gol: No hubo. Amonestados: 20’ G. Noguera y 41’ R. Franco (SA); 36’ E. Puch, 50’ F. Zampedri, 62’ I. Saavedra y 93’ C. Pinares (UC). Sol de América (0): Rubén Escobar; Gustavo Noguera, Milciades Portillo, José Canale y Miguel Samudio; Matías Pardo, Richard Franco, Édgar Ferreira (86’ Gustavo Velázquez) y Diego Valdez; Gabriel Esparza (58’ Federico Jourdan) y Jacson Pita (58’ Nildo Viera). DT: Sergio Órteman. Univ. Católica (0): Matías Dituro; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Valber Huerta y Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Luciano Aued, César Pinares y Gastón Lezcano (64’ Raimundo Rebolledo); Edson Puch y Fernando Zampedri. DT: Ariel Holan. La figura

Rubén Escobar

El portero mantuvo el arco en cero, tuvo tapadas contundentes cuando el Danzarín se vio apretado por el rival.

33 juegos por torneos internacionales tuvo Católica en Paraguay ante rivales nacionales, solo pudo vencer en 2.

Escobar: “Nos faltó calma”

El portero solense hizo un análisis del juego bien claro, en donde a Sol se lo vio superado en varios pasajes del partido. “Nos faltó calma, un poco más de posesión, nos metimos atrás y ellos nos complicaron bastante”, explicó Escobar.

“Enfrentamos a un rival duro, en el segundo tiempo nos quitaron la posesión del balón, contento porque no recibimos goles, iremos a buscar la clasificación allá”, dijo optimista el meta solense. “Si no podíamos ganar, al menos la idea era no recibir goles, la llave quedó abierta”, recalcó. La revancha será el próximo jueves, a las 21:30, en el estadio San Carlos de Apoquindo en Santiago de Chile.