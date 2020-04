Marc Jacobs, un divertido influencer de cuarentena

El diseñador Marc Jacobs se convirtió en uno de los influencer de estilo en Instagram durante la cuarentena. El modisto muestra sus look a través de sus esperadas selfies. En pleno confinamiento, Jacobs se produce para mostrar su combinación de prendas y, por supuesto, zapatos, incluso con tacones, así como maquillaje de fantasía y manicura perfecta; no deja ningún detalle al descuido. A sus 1,4 millones de seguidores el diseñador se presenta con las uñas pintadas, las gafas de sol femeninas y extravagantes, las sombras metalizadas y la bisutería a gogó. Como confirmaba a S Moda Anna Barber, española a cargo de la línea zapatera de Marc Jacobs. “Así es como va cada día al trabajo. De hecho muchas veces se hace esas fotos y selfies en la propia oficina o cuando va de camino. Ese es el Marc del día a día, es muy divertido”. De ahí que aunque ahora su ‘oficina’ sea su propio hogar, las cosas no hayan cambiado mucho en lo que a creatividad estilística se refiere. Marc utiliza para su total look prendas y accesorios que les parecen atractivos, incluso si son de las firmas de la competencia, entre ellas Ricky Owens, Prada, Miuccia, Celine, Dior, Comme des Garçons o Cartier. Jacobs ha sabido reinventarse lanzando la línea The Marc Jacobs, renovando su firma de belleza y colaborando con distintas causas a favor de la salud sexual reproductiva y los derechos del colectivo LGTB+, logrando notoriedad dentro de tanto material en redes por la cuarentena.