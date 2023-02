Maravillado

“Es una cosa increíble, la gente todo el tiempo está cantando, está alentando. Por eso uno quiere hacer todo bien para que la gente pueda volver a su casa contenta y saber que su equipo ganó. Hay gente que viene del interior y uno se sacrifica por ellos”, comentó en conversación con Fútbol a lo Grande, 1080 AM.

”Sentís una emoción y cuando no tenés fuerzas, tener ese ultimo empujón (del público) te ayuda”, resumió Valdez sus primeras impresiones de jugar en La Bombonera.

Además resaltó que este salto en su carrera se dio en un momento especial: “Por suerte, me agarró en una madurez deportiva para poder afrontar lo que es esta institución. Todo el mundo sabe lo que genera Boca, y hay que hacer bien las cosas para poder estar a la altura del club“, aseguró.

Contó también que Óscar Romero le sirvió como anfitrión a su llegada. “Estoy muy agradecido con él, con su familia, por lo que me ayudaron para poder estar muy cómodo. También me habló muy bien del club, me ayudó a tomar la decisión de venir acá“, resumió quien juega con la casaca número 25.

Este domingo Boca recibe a Central Córdoba, por la segunda fecha del torneo.



Todavía no habló con Guillermo

Bruno Valdez también se refirió a la Selección Paraguaya, a la que regresó a fines del año pasado, luego de mucho tiempo de ausencia. Consultado si conversó con el entrenador Guillermo Barros Schelloto, dijo que “con Guillermo todavía no hablé, solo antes cuando estuvimos en el amistoso me dijo que necesitaba que juegue para estar en ritmo y competir con los otros jugadores”.



Por suerte me agarró en una madurez deportiva para poder afrontar lo que es esta institución, lo que genera Boca.



3

años durará el contrato que ligará a Valdez con la institución xeneixe. Llegó en enero como agente libre.



27

goles marcó Bruno Valdez en su anterior club, América. Es el defensor más goleador del club mexicano.



Bruno Valdez no se guardó nada para elogiar lo que es Boca Juniors.