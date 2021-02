Manchester vs. Milan, el plato fuerte de octavos

Los partidos se jugarán los días 11 y 18 de marzo, respectivamente. El sorteo de los cuartos de final y las semifinales se celebrará un día después del último juego.

Los otros cruces quedaron así: Ajax (HOL) vs. Young Boys (SUI), Dinamo Kiev (UKR) vs. Villarreal (ESP), Roma (ITA) vs. Shakhtar Donetsk (UKR), Olympiacos (GRE) vs. Arsenal (ING), Dinamo Zagreb (CRO) vs. Tottenham (ING), Slavia Praga (CZE) vs. Rangers (SCO) y Granada (ESP) vs. Molde (NOR).