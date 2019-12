Malgasto público llevará a partidos hacia el fracaso, advierte gremio

Sin embargo, el despilfarro que persiste en el manejo de los recursos públicos en Paraguay, en vez de constituirse en el acostumbrado elemento de incentivo proselitista sobre los funcionarios de cara a las próximas elecciones municipales, despierta el descontento de toda la ciudadanía y llevará a los partidos involucrados en estas acciones a un fracaso en las urnas. Esto sostuvo Ernesto Figueredo Coronel, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (Cncsp), con motivo del balance de fin de año que presentó ayer el gremio.

“Cada vez más, el voto está castigando de alguna manera, se están haciendo reformas en el sistema de elección y esto se va a ir demostrando con el voto. Hoy, los partidos políticos, en una reflexión interna, saben que están en problemas y tienen que tomar esto como una oportunidad porque, o si no van a fracasar, es lo que está pasando en otros países”, exclamó.

Reconoció que este descreimiento hacia los partidos políticos no es positivo, ya que el sistema democrático parte de una iniciativa de agrupaciones políticas que estén alineadas al bienestar de la gente. “Si ese alineo no está bien hecho, de alguna manera el castigo va a venir, más tarde o más temprano. La idea no es esperar el último momento, que todo reviente. La idea es mirar lo que está pasando en nuestro entorno, mirar lo difícil que están pasando muchos países”, agregó.

El dirigente instó al Gobierno a corregir estas prácticas y trabajar decididamente en la racionalización del gasto público y la generación de un ahorro que dé respuesta a los reclamos en educación, salud, infraestructura y vivienda. Recalcó que se requiere del compromiso de los tres poderes del Estado y que la imagen que se transmite actualmente profundiza la falta de credibilidad hacia la clase política.

“Esto denota una clara falta de liderazgo, de los tres poderes. Esto no se hace con discursos, se hace con acciones. Siempre hablamos de que los funcionarios públicos son 300.000, pero hay 2.400.000 personas, que es la población económicamente activa, que genera la riqueza y el impuesto para poder mantener el Estado, el ejemplo debe partir de los líderes de los tres poderes”, aseveró.

Los pagos de los aguinaldos extras que realizaron entes como el Ministerio de Hacienda y Petropar, disfrazados de gratificaciones, subsidio familiar o subvención alimentaria, siguen generando rechazo en el empresariado. Ya se liberaron fondos por USD 1,4 millones y están pendientes de autorización otros USD 11 millones.