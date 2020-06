Malestar entre los jueces por mal precedente en el caso tapabocas

Esto, debido a que los camaristas consideran que no sirve la notificación por WhatsApp, además de que señala que no estaba presente el agente fiscal cuando que en la mayoría de las audiencias el fiscal no está presente, y ahora lo está en forma telemática.

Es más, los jueces –que no querían que se les identifique– señalan que la misma ministra Carolina Llanes, titular de la Sala Penal, había recomendado las notificaciones por esta vía, por lo que se desoye lo señalado por la propia Corte.

Los camaristas Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y José Agustín Fernández habían anulado cinco audiencias realizadas por el juez de Garantías, Rolando Duarte, en el caso de los tapabocas.

En las audiencias hechas el 30 de abril pasado, en plena pandemia, concedieron arresto domiciliario a los imputados Édgar Melgarejo, ex titular de la Dinac; a más de los funcionarios Juan Carlos Turitich, Marcelo Rubén Ovelar, Luz María Chamorro y Fernando José Gallardo.

El viernes 1 de mayo, la Fiscalía fue notificada vía WhatsApp, y el lunes 4 de mayo, en formato papel, al levantarse los plazos procesales. La Fiscalía apeló el fallo el sábado 9 de mayo, ya fuera de plazo si se toma en cuenta la notificación vía telemática.

Sin embargo, según el voto de los camaristas, la notificación que sirve es la del formato papel porque la Fiscalía no dio su consentimiento para ser notificado por vía telemática.

Además, anularon los fallos porque supuestamente la Fiscalía no fue notificada de las audiencias y quedó en indefensión ya que no pudo dar su parecer.

Según los magistrados, la fiscala Alicia Sapriza fue contactada vía telefónica sobre las audiencias por el juez Rolando Duarte, lo que quedó asentado en el acta.

La fiscala dijo que por escrito ya dieron su postura y que no quería participar de las audiencias, lo que quedó en el acta, con lo que apuntan que no hubo indefensión.

Los jueces dicen que es un mal precedente ya que durante la pandemia la mayoría de las notificaciones fueron por WhatsApp, además de que los fiscales no vinieron a las audiencias.

Es más, apuntan que por lo general sin tener en cuenta la emergencia sanitaria, los fiscales no participan de la audiencia de imposición de medidas, ya que su pedido consta por escrito.

Otro punto que dijeron los camaristas es que las cinco audiencias fueron al mismo tiempo. Según los jueces, ese día, el magistrado Duarte tuvo 28 audiencias y se les habrá pasado la hora a los asistentes. Alegan que se da pie a que se anulen todas las audiencias.