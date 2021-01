Magno Silva: “Está en cada uno hacer una ciencia de lo que hace”

Magno Silva, el maquillador preferido de las mujeres más influyentes del país, presentará fascículos coleccionables con Última Hora. La primera entrega de La magia del make up, by Magno Silva, saldrá el próximo sábado 6, gratis con el ejemplar del diario.

UN PASATIEMPO. El conocido maquillador, de 28 años, dio sus primeros pasos en el mundo del make up como un pasatiempo, realizando talleres básicos para las marcas de cosméticos Sephora e Yves Rocher, en la ciudad de Luxemburgo, en el 2011.

“Disponía de mucho tiempo libre, además del colegio, donde estaba recursando porque no me desenvolvía bien con sus idiomas. Entonces empecé a hacer varios cursos en paralelo, para hacer amigos y practicar los idiomas, entre esos tantos cursos estudiaba maquillaje. Sin pensar que hoy estaría de lleno en esto”, relata el profesional, sobre sus inicios.

Magno nunca imaginó que ese pasatiempo se volvería en su apasionante profesión, aunque confiesa que siempre sintió un gusto por el dibujo y las pinturas.

“Jamás pensé que hoy sería mi profesión. Es como que no estaba en mis planes”, comenta.

RENOMBRADO. En el 2016, tras su decisión de retornar de manera permanente al Paraguay, se incorpora a una conocida cadena de peluquerías.

En ese entonces, un amigo le propuso maquillar en un salón y ahí, con brochas en las manos, se adentró al maquillaje.

“Me fui puliendo rápido y la verdad que me encantaba porque es como que descubrí mi vocación, después de tantos fracasos”, comparte Silva con los lectores.

Rápidamente fue posicionándose como el preferido de muchas mujeres influyentes en el país; una de ellas es Sol Cartes, la hija del ex presidente de la República.

Además, tuvo el privilegio de maquillar a varias figuras internacionales, como la Miss World 2018, Vanessa Ponce de León, y renombradas modelos argentinas, tales como Nicole Neumann, Sofía Zámolo, Alejandra Maglietti, entre otras.

Magno refiere que nunca se imaginó que podría llegar donde se encuentra actualmente, como uno de los más reconocidos en su área.

Constantemente va ampliando sus conocimientos, incluyendo en sus servicios la micropigmentación y el microblading, razón por la cual se independizó siendo hoy en día uno de los mejores en esa área.

“Maquillar puede parecer para muchos algo tan simple, pero siempre digo que está en cada uno hacer una ciencia de lo que hace, industrializar lo que uno hace. Podés ser un abogado exitoso o un abogado fracasado. Creo que no está en la profesión, sino en cada uno, en hacerse mejor cada día en lo que hace”, subraya.

Entre sus varios proyectos a corto y mediano plazo, debido a la alta demanda que genera, está el de crear una marca de salones de belleza, academia y línea de cosméticos con los estándares de calidad y nivel que sus clientas exigen.

Este manual, que estará al alcance de todos, tiene como finalidad que las aficionadas al maquillaje logren dilucidar sus dudas y aprendan a potenciar su belleza en esta industria que cada vez exige mayores estándares de calidad.

“Tengo varias ideas, de ahí a concretarlas es cuestión de tiempo. Tengo varios proyectos dentro y fuera de la industria del maquillaje, quiero crear mi marca de productos, un estudio de maquillaje y micropigmentación”, menciona.

El maquillador expresa su felicidad al poder presentar el fascículo con el diario Última Hora, aunque confiesa que es un gran desafío.

“Saber empíricamente hacer algo y presentarlo en un material dirigido a profesionales y gente aficionada, para mí es muy distinto, no es tarea fácil. Pero me siento como un niño de cinco años que habla perfectamente el español, y debe explicar gramaticalmente una oración. No sabe de gramática, pero habla perfecto”, finalizó entusiasmado.