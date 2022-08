Magia, tributo a Disney llega al Paraguayo Japonés

El espectáculo presenta en su programa enfocado a toda la familia, canciones de películas icónicas de todos los tiempos producidas por el gigante Walt Disney, además de celebrar el mes del Niño, y con el objetivo de reunir a toda la familia.

“Son canciones que estamos seguros, emocionarán a todos, porque se enfoca a cada integrante de la familia”, explicó el director Maximiliano Medina, de Spinto Vocal Studio, organizador del evento.

Más de 30 cantantes estarán en escena, presentando dos horas de un show que promete recorrer canciones de cintas icónicas, clásicas y contemporáneas que de alguna u otra manera forman parte de las vidas de todos los cinéfilos. Entre ellas: El rey León, Frozen, Encanto, La Bella y la bestia, Aladín, etc.

ORGANIZADORES. Spinto Vocal Studio es un centro de entrenamiento para cantantes, bailarines, actores e instrumentistas. “Capacitamos hace siete años a cantantes que se convierten en verdaderos artistas”, señala Medina.

El último musical que produjeron fue Mercury, The show must go on, en el que se plasmó la vida de Freddie Mercury. Se ofrecieron seis funciones en tres días en Teatro Guaraní, llegando a más de 2.100 personas a teatro lleno, con despliegue artístico de bailarines y cantantes. Para más datos, llamar al (0971) 550-999.