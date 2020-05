MAG insiste en abrir mercados a la carne

Sobre las oportunidades para el sector cárnico, Friedmann mencionó que se conversó acerca de los trámites para lograr que Estados Unidos se sume a la lista de importadores de la carne paraguaya. “Estamos convencidos de que este año vamos a tener la apertura de ese mercado, está todo muy bien encaminado. Hay buena predisposición de autoridades americanas”, expresó.

En cuanto a los trabajos para levantar la suspensión a siete frigoríficos por parte de Rusia, dijo que pronto se tendrán novedades. La línea de trabajo con la Cancillería Nacional, a través de las embajadas, apunta también a explorar nuevos mercados para al sector agrícola y ganadero, además de analizar otros productos no tradicionales que tengan una importante demanda, aunque aclaró que no se habló de un producto en particular.

“Nosotros estamos convencidos de que el día después del Covid-19 va a permitir una oportunidad para Paraguay para seguir exportando alimentos a más mercados en el mundo”, lanzó.

Agregó que el envío de 200 toneladas de arroz al Sur de Chile por primera vez y de una tonelada a Ecuador son una muestra de avances.

También participaron del encuentro el presidente del Senacsa, José Carlos Martín, y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Rodrigo González.